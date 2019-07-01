بدأت الحسابات المعقدة.. الكاميرون ومالي وغينيا يضمنون تأهلهم إلى الدور الثاني

ضمنت منتخبات الكاميرون ومالي وغينيا صعودها إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019.

مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24، صارت حسابات التأهل إلى الدور الثاني أكثر تعقيدا، وتخضع لشروط غير اعتيادية.

المتصدر الوصيف عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الست، هؤلاء هم المتأهلون.

وليس ضروريا أن تتأهل بناءً على نتائج مجموعتك، أو في يوم مباراتك، بل ستنهي مبارياتك وتنتظر حتى نهاية الدور الأول لتتضح الصورة.

دعونا نشرح لماذا تأهلت منتخبات الكاميرون ومالي وغينيا إلى الدور الثاني.

غينيا

غينيا احتلت المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ولعبت مباراتها الأخيرة أمس الأحد أمام بوروندي، لكنها لم تضمن التأهل سوى اليوم.

غينيا ضمنت أن تكون ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، بسبب تفوقها في النقاط على 2 من ثوالث بقية المجموعات بالفعل.

حديثنا هنا عن الكونغو الديمقراطية من المجموعة الأولى صاحبة الـ3 نقاط، وجنوب إفريقيا من المجموعة الرابعة صاحبة الـ3 نقاط كذلك.

غينيا تواجه في الدور المقبل إما المغرب أو الجزائر.

مالي

مالي متصدرة المجموعة الخامسة حتى اللحظة برصيد 4 نقاط، لم تضمن التأهل بعد نهاية الجولة الثانية، لكنها ضمنت اليوم الثلاثاء، قبل أن تلعب مباراتها الأخيرة غدا الثلاثاء أمام أنجولا.

والسبب أن مالي في أسوأ الأحوال ستحتل المركز الثالث في مجموعتها، وعندها ستكون الـ4 نقاط مفتاحها السحري أيضا للصعود تماما كما حدث مع غينيا.

مالي لو تصدرت مجموعتها ستلعب أمام كوت ديفوار، ولو حلت وصيفة ستواجه متصدر المجموعة السادسة.

أما لو احتلت المركز الثالث، فستواجه المغرب أو مصر.

الكاميرون

موقفها مشابه تماما لـ مالي، فالكاميرون تتصدر المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، ولم تضمن التأهل بعد نهاية الجولة الثانية، بل انتظرت حتى اليوم الثلاثاء لحجز بطاقة الصعود.

الكاميرون تلعب غدا أمام بنين، وحتى لو أدت نتائج المجموعة السادسة غدا إلى احتلالها المركز الثالث –أقل مركز يمكن أن تحتله في مجموعتها-، فإنها ستتأهل بـ4 نقاط ضمن أفضل ثوالث.

صدارة الكاميرون لمجموعتها تضعها في مواجهة وصيف المجموعة الخامسة.

أما وصفاتها للمجموعة، فستضعها في مواجهة قوية مع نيجيريا.

بينما احتلال المركز الثالث، يجعلها تواجه المغرب.

الخلاصة، أن أي منتخب يحتل المركز الثالث بـ4 نقاط، سيتأهل إلى الدور المقبل.

المتأهلون حتى ما قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة:

مصر

أوغندا

مدغشقر

نيجيريا

غينيا

الجزائر

المغرب

كوت ديفوار

مالي

الكاميرون

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