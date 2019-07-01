مؤتمر مدرب تونس: مسألة مشاركة ساسي تخصني.. وجاهز للتعامل موريتانيا

قال آلان جريس مدرب تونس إن فرجاني ساسي لاعب وسط نسور قرطاج استعاد كثيرا من قدراته البدنية مشددا على أن مشاركته في المباريات تخصه، وأشار إلى ضرورة حسم الأمور مبكرا ضد موريتانيا لتجنب أي مفاجآت.

وصرح جريس خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، هناك حتمية لازمة للفوز يوم الثلاثاء من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر".

وأضاف "سعينا خلال الفترة الأخيرة لإزالة الضغوط على اللاعبين الذين خاضوا مباراتي مالي وانجولا وفقدان أربع نقاط والعمل على التجهيز النفسي لمباراة موريتانيا".

واستطرد "لاعبونا لديهم خبرة دولية اكتسبوها من الاحتراف في أوروبا وجاهزين لتفادي أي عقبات غدا".

وأكمل "لن أتحدث عن أي تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي، أما أزمة حراسة المرمى، فبالطبع هناك مشكلة كبيرة تواجهنا بعد تغيير اثنين من الحراس في أول مباراتين، نسعى لتجهيز حراس المرمى بشكل جيد على المستوى النفسي والذهني لأن لديهم خبرة جيدة".

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وشارك فاروق بن مصطفى في حراسة مرمى النسور في تعادل تونس مع أنجولا بنتيجة 1-1 وهي نفس النتيجة التي تعادلت بها مع مالي في الجولة الثانية بمشاركة معز حسن في عرين نسور قرطاج.

واسترسل ردا على إمكانية مشاركة غيلان شعلالي "سيكون من الصعب إشراكه بسبب إصابته، هناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة وقد استعاد الكثير من حالته البدنية ومسألة مشاركته تخصني".

وتطرق مدرب تونس للحديث عن أسباب تعادل المنتخب في المباراتين الأولى والثانية قائلا: "المباراة الأولى كنا بعيدين تماما عن مستوانا المعروف، وتحسن الأداء بشكل كبير ضد مالي، وتطور أداء اللاعبين وخلال مباراة موريتانيا، سيكون الأداء مع النتيجة في صالح تونس".

ورد على إمكانية مشاركة بعض اللاعبين أو المداورة: "ليس من المنطقي أن يشارك جميع لاعبي بعثة الفريق، هناك 11 لاعبا فقط و3 تبديلات لهم الحق في المشاركة".

وأردف "لا أحب تشخيص الأزمات فيما يخص عدم مشاركة بعض اللاعبين".

وتابع "المنتخب التونسي في حاجة لتطوير الشق الهجومي، حتى يكون في إمكاننا الذهاب بعيدا في البطولة، لا خوف على دفاع الفريق وخط الوسط".

ويحتل منتخب تونس وصافة المجموعة الخامسة برصيد نقطتين بفارق نقطتين عن مالي المتصدر وبالتساوي مع أنجولا صاحبة المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وقال عن غياب بسام الصرفي بعد مشاركته الجيدة في المباريات الودية: "بسام الصرفي؟ مجددا مشاركة جميع اللاعبين تعود لخطة المباراة التي أضعها وحسب جاهزية كل لاعب".

وأخيرا عاد جريس للحديث حول منافسه في آخر جولات دور المجموعات قائلا: "ما أعرفه عن الكرة الموريتانية جيد، كانوا رائعين في مشوار التصفيات وجاهز للتعامل معهم غدا".

وأتم "بالتأكيد سنتخذ كل الاحتياطات لمواجهة الغد، أعلم تماما رغبة الفريق الموريتاني في تحقيق المفاجأة وعلينا أن نحسم الأمور مبكرا".

ويستعد المنتخب الموريتاني لمواجهة تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

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