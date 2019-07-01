مؤتمر مدرب موريتانيا: سنتمسك بأمل الـ5% ضد تونس لكتابة التاريخ

قال كورينتين مارتينز مدرب موريتانيا إن فريقه سيتمسك بأمل الـ5% المتبقي له من أجل كتابة التاريخ ضد تونس والتأهل لدور الـ16. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين.

وصرح مارتينيز قائلا: "أعرف منتخب تونس جيدا، إنه أحد أقوى فرق القارة، مواجهتنا معه ستكون صعبة جدا، لكننا سنتمسك بالأمل في خطف تذكرة التأهل للدور التالي".

وأضاف "حتى لو عندنا فرصة لا تزيد عن الـ5%، سنلعب من أجل الفوز ودخول موريتانيا تاريخ كرة القدم الإفريقية".

منتخب موريتانيا خسر مباراته الأولى في كأس الأمم ضد مالي بنتيجة 4-1، ثم تعادل سلبيا ضد أنجولا في الجولة الثالثة.

وواصل "بالطبع هناك خبرة أكبر للاعبي تونس عن لاعبي موريتانيا، على الورق الأمور محسومة لصالح تونس، لكن كرة القدم بها الكثير من المفاجآت".

وأكمل "لاعبو الفريق غير معتادين على اللعب في البطولات المجمعة كل 3 أيام، لذا نعمل على إعادة تأهيل الجانب البدني أولا".

وتابع "لدينا لاعبين يشاركون في أوروبا ويملكون بعض العقلية الاحترافية، تعثرنا أمام مالي ونجحنا في تلافي أخطائنا أمام أنجولا".

ويمتلك منتخب موريتانيا بين صفوفه 12 محترفا في أوروبا، من بينهم مختار سيدي حسن لاعب بلد الوليد وعبدول با مدافع أوكسير، بجانب 5 لاعبين في الدوريات العربية، السعودي والجزائري والتونسي.

وأردف "سعداء بالمشاركة الأولى في كأس الأمم، لكننا لا نرغب في الخروج المبكر، نتمنى أن نكون قادرين على سطر اسم كبير للكرة الموريتانية بتأهلنا للدور التالي".

وأتم "لدينا إصابة وحيدة للاعب هارونا أبو ديمبا، الذي تعرض للإصابة ضد مالي".

ويتذيل منتخب موريتانيا مجموعته الخامسة برصيد نقطة وحيدة بفارق نقطة عن كل من أنجولا وتونس.

ويستعد المنتخب الموريتاني لمواجهة تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج