أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج

تفاجأ خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بما قدمه منتخب أوغندا أمام الفراعنة، مشيرا إلى "مستوى أوغندا فاجئني".

منتخب مصر انتصر على أوغندا بهدفي محمد صلاح وأحمد المحمدي ليتصدر مجموعته ويصل دور الـ 16 من أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال أجيري: "فوجئت من مستوى منتخب أوغندا القوي للغاية وتحديدا في الشوط الأول. نجحوا في السيطرة على مجريات الأمور".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "منتخب أوغندا لعب بطريقة مفاجئة ولعب مفتوح وضغطوا المنتخب في بعض الأوقات".

وأردف "ولكننا نجحنا في إحراز الهدف الأول الذي فتح الطريق بعد ذلك للهدف الثاني الذي قتل المباراة".

وواصل "حققنا ثلاث نقاط في غاية الأهمية وتصدرنا مجموعتنا بالعلامة الكاملة ودون أن تهتز شباكنا".

وأكمل حديثه قائلا: "ليس سهلا على الإطلاق اللعب أمام 70 ألف مشجع، فالجماهير دائما ما تضغط على اللاعبين".

وتابع "الجماهير تضغط لتحقيق الانتصار وهز الشباك وهذا ليس سهلا على اللاعبين. الجماهير لا تريد إلا الفوز فقط ولا يقبلون إلا بذلك".

ويرى أجيري "أعتقد أنه كان ينقصنا المزيد من الثقة، وهو ما ظهر عند تغيير الخطة في الشوط الثاني. نستطيع العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة".

وأتم "فخور بأداء لاعبي المنتخب وتحقيق هدفنا المطلوب وحصد العلامة الكاملة".















































































































































































































وحصد المصريون نقطتهم التاسعة، العلامة الكاملة، لننتظر تأهل ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ومواجهته في دور الـ16 يوم 6 يوليو المقبل في استاد القاهرة.

أما أوغندا فتحتل وصافة المجموعة بـ4 نقاط، وتواجه وصيف المجموعة الثالثة الذي يبدو وأنه سيكون السنغال يوم 5 يوليو المقبل.

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