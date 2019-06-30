بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

تصدر منتخب مصر لمجموعته الأولى في كأس أمم إفريقيا، وأصبح من المؤكد أن يواجه أحد الثوالث في دور الـ16، يوم 6 يوليو المقبل في استاد القاهرة.

ولكن الأمر غير المؤكد هو هوية منافس مصر..

كيف تتحدد هوية الثالث الذي ستواجهه مصر؟

القاعدة العامة تقول إنه في حال تأهل ثالث المجموعة الثالثة، سيواجه مصر في دور الـ16 .

الأقرب في تلك الحالة هي كينيا، صاحبة الـ3 نقاط من مباراتين وتنتظرها مواجهة قوية ضد السنغال.

ولكن، هل من الممكن ألا نواجه ثالث المجموعة الثالثة؟ نعم.

في حال تأهل ثالث المجموعة الرابعة دون تأهل ثالث المجموعة الثالثة، وفي نفس الوقت تأهل ثالث المجموعة الأولى، يواجه ثالث المجموعة الرابعة مصر في دور الـ16 .

إذا، في هذه الحالة، سنواجه جنوب إفريقيا على الأغلب.

وهناك احتمال آخر، هو في حال تأهل ثالث المجموعة الخامسة، دون تأهل ثالث المجموعتين الثالثة والرابعة سيواجه ثالث المجموعة الخامسة مصر في دور الـ16 .

المجموعة الخامسة متشابكة إلى حد كبير، ويحتل المركز الثالث فيها حاليا منتخب أنجولا.

نفس الأمر سيحدث في حال تأهل ثالث المجموعة الخامسة، دون تأهل ثالث المجموعة الأولى.

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