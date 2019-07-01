رئيس الزمالك: لن نُكمل الدوري بحارس واحد.. سنقيد بديلا لـ جنش في القائمة

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم استكماله لما تبقى من مباريات في الدوري المصري بحارس واحد فقط، وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش".

وقال رئيس الزمالك: "حزين للغاية على إصابة جنش".

وأضاف خلال فيديو نُشر على الموقع الرسمي لـ الزمالك "عماد السيد مُصاب ولا نمتلك إلا عمر صلاح ولكن لا مشكلة سنحل الأمر".

وأوضح "لن نُكمل الدوري بحارس مرمى واحد. يجب على اتحاد الكرة حل الأمر. لابد أن نُقيد بديلا لـ جنش في قائمة الزمالك".

وواصل "لن أدخل المباريات المتبقية في الدوري بحارس واحد فقط، وسنقوم بقيد البديل. جنش أُصيب في تدريبات المنتخب ومن حقنا قيد البديل".

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب يوم الجمعة الماضي قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يخضع جنش لعملية جراحية في ألمانيا، ليتحدد بعدها مدة غيابه عن الملاعب والتي لن تقل عن 5 أشهر.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.

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ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 23 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 26 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 30 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

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