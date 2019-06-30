الشناوي يوجه رسالة خاصة لـ جنش ويُصرح: سعداء بوجود الجماهير في المدرجات

حرص محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي على توجيه رسالة خاصة إلى محمود عبد الرحيم "جنش" بعد تعرض الأخير لإصابة بقطع في وتر أكيليس.

وقال الشناوي: "حزين للغاية بسبب خبر إصابة جنش".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم عقب لقاء أوغندا "جنش بمثابة أخي وليس مجرد صديق. حزين للغاية من إصابته وأتمنى أن يعود سريعا".

وواصل في رسالته لـ جنش "ستعود أفضل من السابق. نحن نُساندك ومصر بأكملها تُساندك. لا تقلق، ستعود أقوى وأقوى".

وعن لقاء أوغندا، قال الشناوي "أشكر لاعبي المنتخب على الأداء طوال أحداث المباراة. الكل قاتل لتحقيق ما نريد".

وتابع "هدفنا دائما إسعاد الجماهير وأن نكون على قدر المسؤولية دائما. سعداء للغاية بتواجد الجماهير في المدرجات وهم بالنسبة لنا اللاعب رقم 1 وليس رقم 12".

وأكمل حديثه قائلا: "منتخب أوغندا يعد منتخبا قويا وجماعيا ولعبوا مباراة جيدة ولكننا خرجنا بما نريد من المباراة".















































































































































































































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