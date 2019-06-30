ديسابر: مصر سجلت عكس مجريات اللعب.. وفخور باللعب في استاد القاهرة

تأسف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، على الفرص الضائعة التي أهدرها لاعبوه في مواجهة مصر.

منتخب مصر حقق المطلوب وفاز 2-0 على أوغندا في استاد القاهرة، بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وصرّح ديسابر بعد المباراة: "أهدرنا العديد من الفرص، هاجمنا بشكل جيد وتوجب علينا أن نسجل".

وأضاف المدرب الفرنسي عبر تايم سبورتس: "النتيجة ليست جيدة، لكني فخور باللاعبين، أخبرتهم أن يلعبوا بشكل جيد وأن يُظهِروا مستوى أوغندا، خضنا المباراة بمهاجمين اثنين وسيطرنا على النصف ساعة الأولى وأغلب المباراة".

وواصل: "صلاح من أفضل لاعبي العالم وسجّل لـ مصر هدفا مهما".

وأكمل مدرب الإسماعيلي السابق: "الأهم أننا تأهلنا إلى الدور المقبل".

وأتم: "أعمل مع أوغندا منذ سنة ونصف، ودائما ما نقدّم أقصى ما لدينا في الملعب ونلعب بروح".

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، أكدت ديسابر على حسن أداء فريقه أمام الفراعنة: "منتخب مصر سجّل هدفين عكس سير المباراة بعد أن أهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف في فخر: "عبّرنا بشكل مميز عن كرة القدم الأوغندية".

وواصل: "أنا سعيد بتأهل مصر وأهنئ محمد صلاح على مستواه المميز، وكذلك خافيير أجيري".

وأكمل : "أنا فخور باللعب على استاد القاهرة أمام هذه الجماهير العريضة".

وأبدى سعادته البالغة بالتأهل التاريخي: "فخور بتأهل أوغندا إلى الدور الثاني لأول مرة منذ 41 عاما، الكل ساهم بمجهود كبير في هذا الإنجاز".

وكشف: "هدفنا هو التحسّن في الدور المقبل، لا نهتم بالمنافس سواء كان كينيا أو السنغال، هي مباراة إقصائية وعلينا تقديم كل شيء للفوز بها".

وأوضح إصابة حارسه المخضرم دينيس أونيانجو الذي غادر الملعب في الشوط الثاني: "أونيانجو بخير، عانى من نزلة برد قبل يومين، لكنه قرر اللعب وعانى من إصابة بسيطة، لكننا قررنا أن يغادر الملعب".

أوغندا أنهت المجموعات بـ4 نقاط في المركز الثاني، لتتأهل رفقة مصر إلى الدور ثُمن النهائي عن المجموعة الأولى.

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