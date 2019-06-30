طارق حامد: ربما الأداء لا يُعجب الجميع ولكننا سنحاول معالجة السلبيات

تحدث طارق حامد متوسط ميدان منتخب مصر ونادي الزمالك عقب وصول المنتخب لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة، مشيرا إلى "لا يصح أن ترحل تلك الجماهير حزينة".

منتخب مصر انتصر على أوغندا بهدفي محمد صلاح وأحمد المحمدي ليتصدر مجموعته ويصل دور الـ 16 من أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال طارق حامد: "أبارك للجميع على النتيجة وتصدر المجموعة. أبارك للجهاز الفني واللاعبين والجماهير أيضا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم "لا يصح أن ترحل تلك الجماهير حزينة من المدرجات".

وأشار "ربما الأداء ليس مرضيا للجميع ولكننا سنحاول علاج السلبيات".

وتابع "هدفنا معالجة السلبيات وأن نكون أفضل في المباريات المقبلة".

وأكمل حديثه قائلا: "سنستعد الآن للمواجهة المقبلة. نحن نستعد لكل مباراة على حدى وكل المباريات بنفس الأهمية بالنسبة لنا".















































































































































































































وحصد المصريون نقطتهم التاسعة، العلامة الكاملة، لننتظر تأهل ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ومواجهته في دور الـ16 يوم 6 يوليو المقبل في استاد القاهرة.

أما أوغندا فتحتل وصافة المجموعة بـ4 نقاط، وتواجه وصيف المجموعة الثالثة الذي يبدو وأنه سيكون السنغال يوم 5 يوليو المقبل.

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