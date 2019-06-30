مدرب بوروندي: الطرد المبكر أثار غضبنا.. أكملنا المباراة رغم الظروف

أبدى أوليفييه نيونجيكو المدير الفني لـ بوروندي، استيائه للبطاقة الحمراء التي تلقاها منتخبه أمام غينيا.

بوروندي ودعت كأس الأمم الإفريقية 2019 في مشاركتها الأولى دون أي هدف أو نقطة، بخسارتها 0-2 أمام غينيا بالجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية. (طالع التفاصيل)

وصرّح نيونجيكو: "البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعبنا ندوواروجيرا في وقت مبكر أثارت غضبنا، المباراة شهدت الكثير من البطاقات الصفراء، لكن هذه الظروف لم تمنعنا من استكمال المباراة".

وأضاف: "لقد تعلّمنا الكثير من هذه التجربة، لدينا الكثير لنتعلمه وسنحاول عدم تكرر الأخطاء".

وأتم: "أجرينا العديد من التعديلا في المباريات بناءً على طلب اللاعبين".

وكان كريستوف نداوواروجيرا مدافع بوروندي قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 12، لينهار باكيا.

بوروندي باتت ثاني المودعين لأمم إفريقيا 2019، بعد تنزانيا.

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