الأهلي: الخطيب يكلف مرتجي بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بشؤون كرة القدم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن استمرار رمضان صبحي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن مرتجي يسافر برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد لاستمرار اللاعب مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ولم يوضح الأهلي إذا كانت المفاوضات بشأن مد استعارة رمضان أو ضمه بشكل نهائي.

ولكنه أشار إلى أن قرار رئيس النادي جاء ترجمة لرغبة الأهلي الشديدة فى بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزي للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقتا يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين .

لذا قرر محمود الخطيب تكليف مرتجي بالسفر مع وكيل اللاعب فى محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية فى الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أعلن في وقت سابق فشل الأهلي في التوصل لاتفاق مع هدرسفيلد لاستمرار رمضان صبحي في صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض مبلغ وقدره 750 ألف جنيه استرليني فقط من أجل استعارة اللاعب مقابل الموسم، بينما عرض 2 ونصف مليون لشرائه وهو ما رفضه هدرسفيلد تماما.

قبل أن يعلن نادر شوقي في تصريحات إذاعية في وقت لاحق أن الأهلي سيجهز عرضا جديدا لإقناع هدرسفيلد بالتخلي عن رمضان كي يستمر في صفوف الفريق الأحمر.

وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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