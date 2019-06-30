استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش"، فما هي معايير اختيار الحارس الجديد؟

إدارة الزمالك وبعد الاتفاق مع خالد جلال المدير الفني للفريق وكذلك أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وضعت بعض المعايير والشروط لاختيار الحارس الجديد لـ الفريق.

المعيار الأول: أن يكون الحارس يمتلك خبرة المشاركة في البطولات الإفريقية مع ناديه.

المعيار الثاني: أن يكون اكتسب خبرة التواجد في المنتخب الوطني، وتواجد من قبل مع المنتخب.

المعيار الثالث: ألا يتعدى سنة الـ 30 عاما لكي يستمر لأطول فترة ممكنة مع الزمالك. حسبما علم FilGoal.com.

عنصر الخبرة من أهم العناصر التي يبحث عنها الزمالك لدعم مركز حارس المرمى وذلك بعد إصابة جنش.

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب يوم الجمعة الماضي قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يخضع جنش لعملية جراحية في ألمانيا، ليتحدد بعدها مدة غيابه عن الملاعب والتي لن تقل عن 5 أشهر.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.

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ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 23 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 26 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 30 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

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