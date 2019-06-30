طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من هيدرسفيلد الإنجليزي تحديد موعد من أجل زيارة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء ومدير الملفات الخارجية لبدء التفاوض بشأن ضم رمضان صبحي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد تكليف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمفوض بشؤون كرة القدم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن استمرار رمضان صبحي. ( اقرأ التفاصيل )

وسبقت الزيارة مفاوضات ومخاطبات رسمية بين الطرفين، وجد من خلالها الأهلي فرصة لتطوير المحادثات لدرجة الحسم بشكل إيجابي.

وينوي الأهلي طلب مد استعارة رمضان حيث يرى أن المطالب المادية لهيدرسفيلد لبيع رمضان مبالغ فيها بعض الشيء، خاصة أن النادي لديه خطط أخرى في موسم الانتقالات.

وفي الوقت نفسه، لم يغلق مجلس إدارة القلعة الحمراء باب شراء اللاعب في حال تجاوب هيدرسفيلد في المفاوضات مع خالد مرتجي.

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي ينوي عرض مليون جنيه إسترليني على هيدرسفيلد، لضم رمضان معارا لمدة موسم إضافي.

ويطلب هيدرسفيلد مليوني جنيه إسترليني من أجل الموافقة على مد إعارة رمضان للنادي الأحمر.

وبناء عليه، قرر الأهلي تكليف خالد مرتجي بالسفر إلى إنجلترا من أجل التفاوض لتقليل مطالب هيدرسفيلد.

وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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