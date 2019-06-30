تشكيل مصر – 3 تغييرات على اختيارات أجيري.. كوكا يهاجم أوغندا

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل فريقه في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، والتي يلاقي فيها الفراعنة أوغندا.

وأجرى المكسيكي 3 تغييرات على تشكيل الفراعنة الذين ضمنوا التأهل، حيث أشرك باهر المحمدي في مكان محمود علاء – المهدد بالإيقاف بسبب تلقيه إنذارا، ونبيل عماد "دونجا" بدلا من طارق حامد.

التغيير الثالث هو مشاركة أحمد حسن "كوكا" كمهاجم أساسي، في مكان مروان محسن.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أيمن أشرف

الوسط: محمد النني – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"

أما أوغندا، فأتى تشكيلها كالتالي..

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

الدفاع: نيكولاس وادادا – تيموثي أواني ـ حسن واسوا - جودفري والوسيمبي

الوسط: مايكل أزيرا – فاروق ميا - عبده لومالا – خالد أوتشو - ألان كيامبادي

الهجوم: إيمانويل أوكوي

اقرأ أيضا

خبر في الجول - الأهلي يتحرك لضم قائد المنتخب الأوليمبي

خبر في الجول – الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة لضم عواد.. وخيار آخر متاح

أكاديمية JMG بارادو.. "طريقة جيلو" التي طورت مواهب الجزائر "حفاة القدمين"

في الجول يكشف – تفاصيل خطة الأهلي لضم رمضان "قيمة العرض ومطالب هيدرسفيلد"

خبر في الجول – الزمالك يحول كهربا للتحقيق