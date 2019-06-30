تشكيل مصر – 3 تغييرات على اختيارات أجيري.. كوكا يهاجم أوغندا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 19:36

كتب : عاطف شادي

أحمد المحمدي - مصر - الكونغو الديمقراطية

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل فريقه في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، والتي يلاقي فيها الفراعنة أوغندا.

وأجرى المكسيكي 3 تغييرات على تشكيل الفراعنة الذين ضمنوا التأهل، حيث أشرك باهر المحمدي في مكان محمود علاء – المهدد بالإيقاف بسبب تلقيه إنذارا، ونبيل عماد "دونجا" بدلا من طارق حامد.

التغيير الثالث هو مشاركة أحمد حسن "كوكا" كمهاجم أساسي، في مكان مروان محسن.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أيمن أشرف

الوسط: محمد النني – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"

أما أوغندا، فأتى تشكيلها كالتالي..

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

الدفاع: نيكولاس وادادا – تيموثي أواني ـ حسن واسوا - جودفري والوسيمبي

الوسط: مايكل أزيرا – فاروق ميا - عبده لومالا – خالد أوتشو - ألان كيامبادي

الهجوم: إيمانويل أوكوي

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