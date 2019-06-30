كم نقطة ستخسر في فانتازي في الجول؟ تقرير: تغييرات بالجملة على تشكيل الجزائر

بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16، من المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب الجزائر الكثير من التغييرات أمام تنزانيا.

الجزائر كانت واحدة من 4 منتخبات ضمنت تأهلها إلى الدور الثاني منذ الجولة الثانية، دون الحاجة إلى حصد أي نقاط من مباراة الجولة الثالثة.

لتكشف صحيفة "الهداف" الجزائرية عن نية جمال بلماضي مدرب الأفناك، إجراء تعديلات على تشكيلته أمام تنزانيا.

الصحيفة ذكرت أن بلمضاي قد يدفع بـ مهدي تاهرات، ورفيق حليش في قلب الدفاع، إلى جوار مهدي زفان ومحمد فارس في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.

كما سيشارك مهدي عبيد بدلا من يوسف بن ناصر في خط الوسط، مع إقحام ياسين براهيمي مكان يوسف البلايلي.

ومن المحتمل أن يتحصل آدم وناس على فرصة اللعب أساسيا، مع عدم استبعاد احتمالية ظهور بعض الأساسيين مثل رياض محرز وبغداد بونجاح وعدلان قديورة ورايس مبولحي.

واتفقت صحيفة "الشروق" الجزائيرية مع نظيرتها الهداف في التعديلات التي من المتوقع أن يجريها بلماضي، وعللت احتمالية مواصلة الاعتماد على بونجاح إلى زيادة أهدافه في البطولة.

الجزائر هزمت كينيا 2-0، ثم تفوقت على السنغال 1-0، وتواجه تنزانيا غدا الإثنين على استاد السلام، بعد أن ضمنت التأهل والصدارة بالفعل عن المجموعة الثالثة.

هذه التعديلات العديدة قد تمثّل نبأً سيئًا للمشاركين في فانتازي في الجول لكأس الأمم الإفريقية 2019.

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