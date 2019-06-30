أول مباراة لـ جهاد جريشة في كأس أمم إفريقيا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 18:21

كتب : بسام أبو بكر

جهاد جريشة

يعود المصري الدولي جهاد جريشة للتحكيم بمباراة كينيا والسنغال في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا.

ويعاون جريشة في هذه المباراة محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما سيكون أمين عمر حكما رابعا.

جريشة أوقف من قبل كاف لمدة 6 أشهر في أعقاب إدارته للقاء الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن كاف عاد ورفع الإيقاف، حسبما أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

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وخاض الحكام المصريون حتى الآن لقائين في كأس الأمم، حيث كان أمين عمر حكما لمواجهة غينيا ومدغشقر وإبراهيم نور الدين حكما لمباراة موريتانيا وأنجولا.

ويبلغ جريشة من العمر 43 عاما وخاض من قبل 5 مباريات في 3 نسخ سابقة لكأس أمم إفريقيا.

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