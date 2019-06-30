بعد الكارثة مع إيطاليا.. رسميا – فينتورا يتولى تدريب فريق مغمور في القسم الثاني

تولى جيامبييرو فينتورا المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، مهمة تدريب فريق ساليرنيتانا المغمور.

فينتورا تولى تدريب إيطاليا ما بين 2016 و2017، وكان شاهدا على كارثة عدم التأهل إلى كأس العالم 2018.

نادي ساليرنيتانا المتواجد في القسم الثاني الإيطالي، أعلن عن تعاقده رسميا مع فينتورا لمدة عام، مع إمكانية التمديد لعام إضافية.

وذكرت بعض التقارير أن التمديد سيتم بشكل تلقائي لو نجح فينتورا في الصعود بـ ساليرنيتانا إلى الدوري الممتاز.

النادي الذي يحتفل بمؤيته هذا العام، نجى بأعجوبة من الهبوط إلى القسم الثالث، باحتلاله المركز 16، بفارق نقطة عن أول الهابطين.

ساليرنيتانا مملوك لـ كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتيو، وسبق أن لعب في صفوفه: جينارو جاتوزو، وماركو دي فايو، ووالتر زينجا، وريجبورت سونج.

فينتورا (71 عاما) الذي أشرف طوال مسيرته على العديد من الأندية الإيطالية، أهمها: تورينو، وأودينيزي، وسامبدوريا، وهيلاس فيرونا، وكالياري، ونابولي، أقيل من تدريب إيطاليا بعد فشله في قيادة الأتزوري لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 6 عقود.

بعدها عاد فينتورا للتدريب في أكتوبر 2018، وأشرف على كييفو فيرونا لـ 4 مباريات.

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