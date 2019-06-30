بعد الكارثة مع إيطاليا.. رسميا – فينتورا يتولى تدريب فريق مغمور في القسم الثاني

الأحد، 30 يونيو 2019 - 18:33

كتب : FilGoal

جيامبيرو فينتورا

تولى جيامبييرو فينتورا المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، مهمة تدريب فريق ساليرنيتانا المغمور.

فينتورا تولى تدريب إيطاليا ما بين 2016 و2017، وكان شاهدا على كارثة عدم التأهل إلى كأس العالم 2018.

نادي ساليرنيتانا المتواجد في القسم الثاني الإيطالي، أعلن عن تعاقده رسميا مع فينتورا لمدة عام، مع إمكانية التمديد لعام إضافية.

أخبار متعلقة

يوفنتوس يعلن وصول رابيو أول مباراة لـ جهاد جريشة في كأس أمم إفريقيا أكاديمية JMG بارادو.. "طريقة جيلو" التي طورت مواهب الجزائر "حفاة القدمين" نجم غانا يعترف: لم أكن مرتاحا في مركزي أمام الكاميرون

وذكرت بعض التقارير أن التمديد سيتم بشكل تلقائي لو نجح فينتورا في الصعود بـ ساليرنيتانا إلى الدوري الممتاز.

النادي الذي يحتفل بمؤيته هذا العام، نجى بأعجوبة من الهبوط إلى القسم الثالث، باحتلاله المركز 16، بفارق نقطة عن أول الهابطين.

ساليرنيتانا مملوك لـ كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتيو، وسبق أن لعب في صفوفه: جينارو جاتوزو، وماركو دي فايو، ووالتر زينجا، وريجبورت سونج.

فينتورا (71 عاما) الذي أشرف طوال مسيرته على العديد من الأندية الإيطالية، أهمها: تورينو، وأودينيزي، وسامبدوريا، وهيلاس فيرونا، وكالياري، ونابولي، أقيل من تدريب إيطاليا بعد فشله في قيادة الأتزوري لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 6 عقود.

بعدها عاد فينتورا للتدريب في أكتوبر 2018، وأشرف على كييفو فيرونا لـ 4 مباريات.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف معايير الزمالك لاختيار حارسه الجديد بعد إصابة جنش

في الجول يكشف – تفاصيل خطة الأهلي لضم رمضان "قيمة العرض ومطالب هيدرسفيلد"

خبر في الجول – الزمالك يحول كهربا للتحقيق

الأهلي: الخطيب يكلف مرتجي بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

أنت الكوتش - وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا

فينتورا إيطاليا

نرشح لكم

أخر الأخبار

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص 35 ثاتيه | مصر
لهيطة: كوكا تعرض لكدمة في وتر أكيليس في انتظار الفحوصات دقيقة | مصر 2019
مدرب الكونغو الديمقراطية: المرتدات كانت طريقنا للفوز على زيمبابوي برباعية 13 دقيقة | مصر 2019
المحمدي: أمم إفريقيا تزداد صعوبة كلما تقدمنا في أدوار البطولة 15 دقيقة | مصر 2019
أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج 17 دقيقة | مصر 2019
ديسابر: مصر سجلت عكس مجريات اللعب.. وفخور باللعب في استاد القاهرة 20 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك