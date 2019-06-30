التشكيل – 5 تغييرات في نيجيريا أمام مدغشقر وظهور كالو بعد "الجفاف"

أجرى جيرنوت روهر المدير الفني لـ نيجيريا، 5 تغييرات على تشكيلته لمواجهة مدغشقر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

نيجيريا التي ضمنت تأهلها إلى دور الـ16، تسعى لتأمين صدارة المجموعة الثانية، عندما تصطدم بـ مدغشقر على استاد الإسكندرية اليوم الأحد.

وشهدت تشكيلة نيجيريا عودة القائد جون أوبي ميكيل بعد بقائه على دكة البدلاء في المباراة الماضية أمام غينيا.

كما دفع روهر بمهاجمه صامويل كالو الذي سقط مغشيا عليه خلال التدريبات في بداية المعسكر، وتم تشخيص إصابته بجفاف بعد أثار الهلع، قبل أن يشارك لدقيقة واحدة أمام غينيا في ثاني جولة.

في المقابل، يواصل نيكولاس دوبوي مدرب مدغشقر الاعتماد على طريقة 4-3-3، إذ يكفيه التعادل لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا وبوروندي في نفس التوقيت على استاد السلام.

ويقود الهجوم القائد والهداف التاريخي فانيفا إيما أندرياتسيما، فيما يظل باولن فوافي لاعب مصر للمقاصة على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

نيجيريا تمتلك 6 نقاط في صدارة المجموعة من فوزين، فيما تتواجد مدغشقر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

تشكيل نيجيريا:

حراسة المرمى: إكيتشوكو إزينوا

الدفاع: تشيدوزي أوازيم – ليون بالوجن – ويليام تروست إيكونج – أولا أينا

الوسط: جون أوبي ميكيل – بيتر إيتيبو – جون أوجو

الهجوم: أحمد موسى – أوديون إيجالو – صامويل كالو

تشكيل مدغشقر:

حراسة المرمى: ميلفين أدريين

الدفاع: رومان ميتانير – باسكال رازاكانانتيناينا – توماس فونتين – جيروم مومبري

الوسط: أنيسنت أبيل – ماركو إلايماهاريترا – إبراهيم أمادا

الهجوم: كارولوس أندرياماتسينورو – فانيفا إيما أندرياتسيما – لالينا نومينجاناهاري

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