مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: سنبذل قصارى جهدنا.. وشرط وحيد يحقق الفوز

الأحد، 30 يونيو 2019 - 13:23

كتب : عاطف شادي

ستيوارت باكستر

قال ستيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب إفريقيا إن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز بالنقاط الثلاث، مشددا على أن ذلك بشرط إذا تمكن لاعبوه من دعم الدفاع فسيفوز ضد المغرب.

وصرح باكستر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعلم أن المغرب فريق قوى جدا ويحظى بخبرة عالية جدا فهو صعب، ولكن سنفعل ما بوسعنا للفوز بالنقاط الثلاث والتأهل لدور16 من البطولة".

وأضاف "المغرب فريق منظم جدا ومرن، وسيبذل اللاعبون قصارى جهدهم، إذا دعمنا دفاعنا يمكننا الفوز"

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وأتم "نحن نأمل أن تدعمنا بلدنا حيث إنها ليست كما كانت من قبل. كانت الظروف صعبة وضدنا، لم تكن التجهيزات كما أردنا وكان هناك مفاجآت".

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي بعده كوت ديفوار وجنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب ناميبيا المجموعة بدون أي نقاط.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا يوم الإثنين ضمن آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم في تمام السادسة مساء.

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