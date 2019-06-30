طارق سليمان: مصر تحتاج تقديم أداء جيدا ضد أوغندا لسببين

الأحد، 30 يونيو 2019 - 12:30

كتب : FilGoal

طارق سليمان

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي إن منتخب مصر بحاجة لتقديم أداء جيد ضد أوغندا لسببين أبرزهما هو طمأنة الجماهير المصرية على مستقبل الفريق في البطولة، كما أوضح أن محمد الشناوي حارس الفراعنة قدم مستوى جيدا في أول مباراتين.

وصرح سليمان للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "مواجهة أوغندا صعبة، ونحتاج نتيجة إيجابية لحسم بطاقة التأهل كأول مجموعة".

وأضاف "الخسارة تمنح أوغندا الصدارة".

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وواصل "منتخبنا الوطني لا يحتاج إلى تحقيق الفوز لكنه بحاجة لتقديم أداء جيد لأكثر من هدف".

وتابع "الأول هو طمأنة الجماهير المصرية المتخوفة على مستقبل الفراعنة في هذه البطولة، بعد اهتزاز المستوى في أول مباراتين ضد زيمبابوي والكونغو".

وأردف "بجانب توجيه رسالة قوية لجميع المنافسين بشأن قدرة منتخبنا على استكمال مشوار البطولة بنجاح، لاستعادة عرش إفريقيا".

وأكمل "أنا على تواصل شبه يومي مع محمد الشناوي حارس المنتخب لتقديم الدعم له في رحلته مع المنتخب في البطولة".

وأتم "الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد لاستكمال مشوار البطولة بنجاح، اللاعب قدم مستوى جيدا في أول مباراتين وكان موفقا في التعامل مع أغلب الكرات التي وصلته باستثناء بعض الأمور المقبولة في اتخاذ بعض القرارات".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا ضمن ثالث جولات دور المجموعات للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة بـ6 نقاط مقابل 4 نقاط لمنتخب أوغندا.

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