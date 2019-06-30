زبير بية: منتخب تونس لا يملك صلاح أو محرز حتى يقهر منافسيه في أمم إفريقيا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 11:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رياض محرز

يتوقع زبير بية نجم منتخب تونس السابق ألا يستطيع منتخب تونس استكمال مسيرته في كأس الأمم الإفريقية 2019 بنجاح حتى الأدوار النهائية.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

تونس
مصر
كأس الأمم الإفريقية

المنتخب التونسي يملك آمال التأهل لدور الـ16 في يده، إذ يلعب ضد موريتانيا مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، فالفريق يملك نقطتين فقط، بينما حصد المرابطون نقطة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جوارهما مالي وأنجولا.

وقال بية في تصريحات أبرزتها جريدة الهداف الجزائرية: "منتخب تونس لا يملك أسماء كبيرة قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة نسور قرطاج لتحقيق الفارق أمام جميع المنافسين".

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وأردف "للأسف المنتخب التونسي لم يعد يملك لاعبين كبار ونجوم تلعب في أكبر الأندية الأوروبية، فمنتخبنا لا يملك محمد صلاح مثلما هو عليه الحال مع مصر ولا رياض محرز مثلما هو عليه الحال مع الجزائر".

تونس في موقف صعب؟

بعد تعادل تونس للمرة الثانية على التوالي في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، يبدو تأهل نسور قرطاج دون اللجوء لقاعدة أفضل الثوالث صعبا.

فالمنتخب المالي في الصدارة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من تونس وأنجولا، ونقطة لموريتانيا.

تأهل تونس كأفضل ثالث، وتأهل مصر كمتصدر للمجموعة الأولى، قد يضعهما في نهائي مبكر في دور الـ16 للبطولة.

كيف ذلك؟

في حال عدم تأهل ثالث المجموعة الثالثة التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، وثالث المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، يواجه متصدر المجموعة الأولى (مصر) ثالث المجموعة الخامسة، الذي يمكن أن يكون تونس.

الحالة الأخرى هي عدم تأهل ثالث المجموعة الأولى – مجموعة مصر – وعدم تأهل ثالث المجموعة الرابعة. في هذه الحالة يواجه متصدر المجموعة الأولى ثالث المجموعة الخامسة في حال تأهله.

الحالة الأخيرة التي تضع تونس إذا تأهلت كأفضل ثالث، ومصر إذا تأهلت كمتصدرة، هي عدم تأهل ثالث المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثالثة.

تعادل المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي في مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا بنفس النتيجة 1-1، هذه المرة أمام مالي.

منتخب تونس، كما في الجولة الأولى ضد أنجولا، لم يقنع، بل وكان أقرب للهزيمة منه للفوز.

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