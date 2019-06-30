مواعيد مباريات الأحد 30 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.. الفراعنة لأجل الصدارة

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 30 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.

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في المجموعة الأولى، تلعب مصر أمام أوغندا على استاد القاهرة في التاسعة مساءً، تُنقَل المباراة عبر Time Sports وbeIN Sports Max 1.

وفي نفس التوقيت، تواجه زيمبابوي نظيرتها الكونغو الديمقراطية على استاد الدفاع الجوي، وتُنقَل عبر القناة الأولى الأرضية، وbeIN Sports MAX 2.

بينما تُلعب مباراتا المجموعة الثانية في وقت متقدّم من اليوم.

مدغشقر تواجه نيجيريا في استاد الإسكندرية بالسادسة مساءً، تُنقَل عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1.

وفي نفس التوقيت، تلعب بوروندي أمام غينيا في استاد السلام، وتُنقَل عبر القناة الأولى الأرضية، وbeIN Sports MAX 2.

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