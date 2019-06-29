بالفيديو - 3 رايات وسواريز يصنعون المفاجأة.. بيرو تطيح بـ أوروجواي من كوبا أمريكا

حققت بيرو المفاجأة وأقصت أوروجواي من ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، بفوزها 5-4 في ركلات الجزاء الترجيحية.

المباراة التي انتهت 0-0 في وقتها الأصلي، كانت الثالثة التي تنتهي على التعادل في الدور ربع النهائي.

لويس سواريز نجم أوروجواي لم يكن حاسما، وأهدر أول ركلة ترجيحية لبلاده، ليودع منتخب السيلستي البطولة.



















































بيرو تواجه نظيرتها تشيلي في نصف النهائي على ملعب أرينا دو جريميو في مدينة بورتو أليجري يوم 3 يوليو المقبل، والفائز يلتقي مع المنتصر من البرازيل والأرجنتين في نهائي الماراكنا.

أوروجواي صاحبة الرقم القياسي في التتويج برصيد 15، فقدت حظوظها في الظفر باللقب، فيما واصلت بيرو مشوارها سعيا للظفر بلقب ثالث شبه مستحيل.

منتخب أوروجواي كان الأنشط هجوميا، وهدد مرمى بيرو في الدقيقة 15 برأسية لويس سواريز بعد عرضية فيدي فالفيردي، لكنها مرت أعلى العارضة.

أخطر فرص الشوط الأول حدثت في الدقيقة 24، عندما أرسل رودريجو بينتانكور كرة طولية نحو سواريز الذي راوغ الدفاع وسدد بقوة، لكن بيدرو جايسي تصدى.

الهجمة لم تنته هنا، بل ارتدت الكرة إلى المهاجم الآخر: إدينسون كافاني، الذي واجه شباك بيرو شبه الخالية، لكنه سدد أعلى المرمى بغرابة.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 29 بواسطة جيورجيان دي آراسكيتا لاعب أوروجواي، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قرار أكدته تقنية الفيديو.

كافاني تحصّل على فرصة جديدة للتسجيل في الدقيقة 38، لكن جايسي حارس مرمى تصدى للانفراد ببراعة.

هجمات أوروجواي تواصلت في الشوط الثاني، والدور كان على القائد دييجو جودين هذه المرة الذي سدد أعلى مرمى بيرو من مسافة قريبة في الدقيقة 58.

كافاني هز الشباك أخيرا في الدقيقة 60 بلمسة فنية جميلة، لكنه تفاجأ براية جديدة من الحكم المساعد بعد احتفاله، ليُلغى هدفه، قرار أكدته تقنية الفيديو مجددا.

الأهداف الملغية تواصلت في الهطول على المباراة، والدور هذه المرة كان على سواريز في الدقيقة 71 الذي أنهى عرضية بشكل رائع مستخدما ركبته، لكن الراية أصرت على إبقاء الشباك عذراء.

ورغم احتساب 7 دقائق وقت بدل ضائع، إلا أن المنتخبين ضلا طريق الشباك، لتتحول المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة.

في ركلات الترجيح حدثت الإثارة سريعا منذ الركلة الأولى، عندما أهدر لويس سواريز أمام تصدي بيدرو جايسي حارس مرمى بيرو.

في الركلات التسع اللاحقة، اهتزت الشباك بواسطة: إدينسون كافاني، كريستيان ستواني، رودريجو بينتانكور، لوكاس توريرا، من طرف أوروجواي.

وبواسطة: باولو جيريرو، وراؤول رويدياز، ويوشيمار يوتون، ولويس أدفينكولا، وإديسون فلوريس من طرف بيرو.

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