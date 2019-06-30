بنين وغينيا بيساو: صفر

استكمالا ليوم خالي من الأهداف أو المتعة، انتهت أيضا مباراة بنين مع غينيا بيساو سلبيا.

تعادل منتخب بنين مع منتخب غينيا بيساو بدون أهداف على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان سلبيا. حاله كحال اللقاء ككل، اللهم فرصة وحيدة في الدقيقة الـ38.

تصويبة من ستيف مونييه مهاجم بنين، يتصدى لها جوناس مينديز مهاجم غينيا بيساو.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني لم يختلف الأمر تماما. الفريقان ظهرا راضيان بالتعادل.

وكادت بنين تخطف الفوز في الدقيقة الـ75 من كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها ستيف مونييه برأسية، علت المرمى بقليل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد بنين للنقطة الثانية في المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو لنقطة وحيدة في المركز الرابع.

ويلتقي منتخب بنين في الجولة الثالثة والأخيرة مع الكاميرون يوم الثلاثاء المقبل، في حين تلعب غينيا بيساو مع غانا في نفس التوقيت على استاد السويس.