أين هم الآن - جيل منتخب مصر الذي حقق لقب أمم إفريقيا 2006؟

منهم من يلعب كرة القدم إلى الآن، ومنهم من كان يمثل منتخب مصر حتى وقت قريب. أين جيل مصر في 2006 الآن؟

في هذه المرة سنقدم لكم جيل 2006 لمنتخب مصر، الحائز على كأس الأمم الإفريقية.

شاهدوا من هنا أين أصبحوا الآن.

وهل تتوقع تكرار الجيل الحالي لنفس السيناريو وحصد اللقب؟

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