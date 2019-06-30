مؤتمر إيهاب جلال: إعداد المصري للموسم الجديد على مرحلتين.. وهذه خطتنا في الانتقالات

كشف إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي على خطته لإعداد الفريق للموسم الجديد، بالإضافة إلى الدعم الذي يحتاجه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقاد إيهاب جلال المصري لإنهاء الدوري في المركز الرابع، بصرف النظر عن نتيجة مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي بعد كأس الأمم الإفريقية.

وقال جلال في مؤتمره الصحفي: "وصولنا للمركز الرابع توفيق من عند الله، واستمرارنا مع المصرى لعدة أسباب أولها جماهير بورسعيد الوفية ودعم مجلس الادارة والمساندة الكبيرة من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان".

وأكمل "فترة إعداد الموسم الجديد ستكون على مرحلتين الأولى تبدأ يوم ٧ يوليو وحتى ٢٢ يوليو بمعسكر في الإسكندرية ثم العودة لبورسعيد، وبعدها معسكر آخر بالإسماعيلية يبدأ يوم ٣٠ يوليو وحتى معرفة موقفنا فى المشاركة في الكونفدرالية".

ثم أضاف "سيتواجد اللاعبون المصابون وفي مقدمتهم إسلام صلاح ومحمد صالح وأحمد بوسكا في قائمة الموسم الجديد وسيتم صرف كامل مستحقاتهم".

وواصل "كما سنقوم بقيد ٧ لاعبين على الأقل من قطاع الناشئين في قائمة الفريق الاول وهناك لاعبون جيدون سيكون لهم دور مع الفريق".

وعن خططه في موسم الانتقالات، قال إيهاب جلال: "التدعيمات الجديدة ليست بالعدد و لكن بكيفية توفير احتاجات الفريق الفنية والحفاظ على الهيكل الرئيسى وربما تصل تدعيمات المصرى في الصيف إلى ٤ لاعبين وسيتم حسم هذه الامور خلال هذا الأسبوع مع تحديد موقف اللاعبين الحاليين من العروض المقدمة لهم".

وتابع "أرى أن المصري لا يحتاج لتدعيم فى مركز حراسة المرمى، لدينا أحمد مسعود من أفضل حراس المرمى في مصر وسنعمل معه على تطوير اللعب بقدميه وهذا دورنا، مع دعم بحراس آخرين من قطاع الناشئين على حسب الحاجة".

ثم أتم "موافق على رحيل أي لاعب لديه الرغبة فى ترك المصري ولا أقف فى طريقه ولكن يجب أن يحقق هذا الانتقال استفادة مالية للنادي مع توفير بدائل فنية".

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