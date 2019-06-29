سيدورف: احترمنا غانا.. أنا راضٍ بالتعادل

السبت، 29 يونيو 2019 - 21:57

كتب : ياسر الشريف

كلارنس سيدورف - الكاميرون

بدا كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، راضيا عن نتيجة التعادل أمام غانا.

الكاميرون رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية 2019، بتعادلها 0-0 أمام غانا. (طالع التفاصيل)

وصرّح مدرب المنتخب حامل اللقب بعد المباراة: "نحن في نهاية الموسم، لذا نحتاج إلى ادخار جهد اللاعبين، خصوصا أننا لم نتأهل حتى اللحظة".

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وأضاف سيدورف خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا بتنافسية كبيرة أمام غانا، وظهرنا بشكل جيد أمام منتخب قوي نجح في خلق العديد من الفرص، لكننا أنقذناها ببراعة".

وواصل الرجل الهولندي: "التعادل نتيجة عادلة بعد أداء المنتخبين، أشكر لاعبي فريقي للمستوى الذي ظهروا به".

وأكمل: "استحوذنا على المباراة بشكل مميز، ولكن توجّب علينا احترام جودة المنافس، لذا أنا راضٍ بالتعادل".

وأتم: "الحكم كان رائعا، لن أحتج على قراراته".

الكاميرون تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز 2-0 على غينيا بيساو، ثم تعادل أمام غانا.

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