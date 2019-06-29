مدرب غانا: التعادل مع الكاميرون غير عادل.. وما فعلته مع جيان كان صائبا

السبت، 29 يونيو 2019 - 21:53

كتب : ياسر الشريف

مبارك واكاسو - توماس بارتي - كلينتون إنجي - غانا - الكاميرون

أبدى جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، عدم رضاه عن نتيجة التعادل أمام الكاميرون.

غانا اكتفت بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي، دون أهداف هذه المرة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وصرّح أبياه: "في كرة القدم الحديثة، الفرص ليست المهم، فقد صنعنا العديد منها وفشلنا في ترجمتها إلى أهداف".

أخبار متعلقة

أين هم الآن - جيل منتخب مصر الذي حقق لقب أمم إفريقيا 2006؟ أنجويسا رجل مباراة الكاميرون وغانا مؤتمر مدرب أنجولا: نعتذر للجماهير على عدم الفوز النجوم السوداء يواجهون الأفول

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "التعادل غير عادل، صنعنا فرصا عديدة، لكن في النهاية خرجت النتيجة سلبية".

وعن عدم الدفع بالهداف التاريخي أسامواه جيان منذ البداية: "كل مدرب له أفكاره، وأعتقد أنني كنت مصيبا في تشكيلي".

غانا ستحتاج إلى الفوز في المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو على استاد السويس يوم 2 يوليو المقبل، لرفع فرصها في التأهل عن المجموعة.

اقرأ أيضا:

النجوم السوداء يواجهون الأفول

تعادل تاريخي للمرابطين

بعد الاجتماع مع لاسارتي.. لجنة التخطيط: تدعيمات الأهلي ستكون في أضيق الحدود

ملعب القاهرة يفتح أبوابه ظهرا استعدادا لمباراة مصر وأوغندا

فيديو في الجول - أكثر لحظات المنتخب حزنا في أمم إفريقيا

غانا الكاميرون مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019 جيمس كويسي أبياه

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – مصطفى فتحي جاهز للمشاركة في تدريبات الزمالك 4 دقيقة | مصر
سيدورف: احترمنا غانا.. أنا راضٍ بالتعادل ساعة | مصر 2019
مدرب غانا: التعادل مع الكاميرون غير عادل.. وما فعلته مع جيان كان صائبا ساعة | مصر 2019
خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني ساعة | الدوري المصري
استراحة مصر 2019 – بنين (0) غينيا بيساو (0) نهاية الشوط الأول ساعة | مصر 2019
أين هم الآن - جيل منتخب مصر الذي حقق لقب أمم إفريقيا 2006؟ ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك