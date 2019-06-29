مدرب غانا: التعادل مع الكاميرون غير عادل.. وما فعلته مع جيان كان صائبا

أبدى جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، عدم رضاه عن نتيجة التعادل أمام الكاميرون.

غانا اكتفت بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي، دون أهداف هذه المرة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وصرّح أبياه: "في كرة القدم الحديثة، الفرص ليست المهم، فقد صنعنا العديد منها وفشلنا في ترجمتها إلى أهداف".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "التعادل غير عادل، صنعنا فرصا عديدة، لكن في النهاية خرجت النتيجة سلبية".

وعن عدم الدفع بالهداف التاريخي أسامواه جيان منذ البداية: "كل مدرب له أفكاره، وأعتقد أنني كنت مصيبا في تشكيلي".

غانا ستحتاج إلى الفوز في المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو على استاد السويس يوم 2 يوليو المقبل، لرفع فرصها في التأهل عن المجموعة.

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