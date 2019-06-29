أنجويسا رجل مباراة الكاميرون وغانا

حصد فرانك زامبو أنجويسا لاعب وسط الكاميرون جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد غانا.

وانتهى اللقاء بالتعادل 0-0، حيث قدم لاعب وسط فولام الإنجليزي مباراة كبيرة نجح فيها في تضييق الخناق على لاعبي وسط غانا الهجوميين.

سقط النجوم السوداء في فخ التعادل للمرة الثانية في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، وصار موقفهم صعبا للغاية في البطولة.

















غانا تعادلت مع الكاميرون حامل اللقب 0-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، بعد أن تعادل النجوم السوداء 2-2 ضد بنين في الجولة الأولى، وفاز الكاميرونيون على غينيا بيساو 2-0.

غانا حصدت نقطتها الثانية، أما الكاميرون فأصبح لديها 4 نقاط قبل مواجهة بنين وغينيا بيساو المتممة للجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

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