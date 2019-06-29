مؤتمر مدرب موريتانيا: التعادل مع أنجولا تاريخي.. وسنلعب على التأهل أمام تونس

السبت، 29 يونيو 2019 - 20:44

كتب : عاطف شادي

منتخب موريتانيا يصل مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019

أبدى كورنتين مارتينز مدرب منتخب موريتانيا، سعادته بالتعادل مع أنجولا ووصفه بـ"التاريخي".

تعادل منتخب موريتانيا مع نظيره الأنجولي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وقال مارتينز خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حصلنا اليوم على نقطة تاريخية كأول تعادل لمنتخب موريتانيا في نهائيات كأس الأمم الافريقية".

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وأضاف "أردت اليوم التركيز على معالجة أخطاء الجانب الدفاعي لتجنب ما حدث في اللقاء الأول أمام مالي والخسارة الكبيرة برباعية".

مدرب المرابطون أتبع "اللاعبون كانوا جاهزين اليوم بدنيا، لذلك لم أقم سوى بتغييرين في الأوقات الأخيرة من عمر المباراة، لاعبو فريقي لديهم ثوابت وآليات لعب تخص هذا الرسم التكتيكي في الملعب ".

وواصل "أعرف جيدا فريق أنجولا وهو يملك عناصر جيدة جدا ولعبنا معه من قبل في التصفيات ذهابا وإيابا".

كورنتين أكمل "لا اغلق الباب أمام أحد وجميع لاعبي الفريق لديهم نفس الفرص، يجب علينا التأمين الدفاعي القوي مع التحول من الدفاع للهجوم سريعا بشكل إيجابي إذا كنا نرغب في التأهل للأدوار الإقصائية ".

واسترسل "لم نخلق العديد من الفرص الخطيرة في المباراة لكن ما أعيبه على اللاعبين أنهم لم يكونوا متواجدين بقوة في منطقة الثلث الأخير من الملعب".

مدرب المرابطين أتم "بالطبع تونس جاهزة وأقوى ولعبت في المونديال وتحمل تاريخ كبير وأسماء تنشط في الدوريات الأوروبية، ولكننا سنحافظ على حظوظنا في التأهل واللعب حتى آخر أمل في الصعود".

وحصل المنتخب الموريتاني على أون نقطة له في البطولة، ومازال يملك مباراة أخرى مع تونس يوم الثلاثاء المقبل".

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