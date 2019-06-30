31 عاما من التاريخ.. تاباريز يُكمل 200 مباراة على دكة أوروجواي

حضر كهلا متطلعا للمستقبل.. ووصل المستقبل بعد أن ملأ رأسه الشيب متكئا على عكازين.. لكنه لم يتوقف عن صنع التاريخ.

اليوم في مواجهة بيرو، أكمل أوسكار واشنطن تاباريز 200 مباراة كمدير فني لمنتخب أوروجواي.

منتخب السيلستي ودّع كوبا أمريكا من الدور ربع النهائي بخسارته 4-5 أمام بيرو بركلات الجزاء الترجيحية، لكنه كان يوما تاريخيا للمدرب صاحب الـ72 عاما. (طالع التفاصيل)

تاباريز أثناء مراقبته لاعبيه يواجهون بيرو، صار أول مدرب في تاريخ كرة القدم يقود منتخب واحد في 200 مباراة.

الأمر بدأ عام 1988 عندما تولى قيادة أوروجواي للمرة الأولى، حقبة قاده خلالها للمشاركة في كأس العالم 1990 ثم رحل مع موعد مع العودة.

العودة لم تأت سريعا، واضطر تاباريز للانتظار 16 عاما، حتى يتولى مهمة تدريب أوروجواي مجددا عام 2006 بعد فشلهم في التأهل لكأس العالم على أرض ألمانيا.

في 13 عاما لاحقا، قاد تاباريز أوروجواي للمربع الذهبي لمونديال 2010، والفوز بكوبا أمريكا 2011 للمرة الـ13 في تاريخ بلاده، وهو رقم قياسي.

في 200 مباراة إجمالا مع أوروجواي، فاز تاباريز في 98، تعادل في 49، وخسر 53.

المدرب المخضرم قاد بلاده في 85 مباراة ودية، و60 مباراة في تصفيات كأس العالم، و30 مباراة في كوبا أمريكا، و20 مباراة في كأس العالم، و5 مباريات في كأس القارات.

تاباريز يعاني من متلازمة جيلان باري التي أثرّت على أطرافه ودفعته إلى الاتكاء على عكازين، لكن شغفه في تدريب بلاده يجري في عروقه طالما تدافعت أنفاسه.

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