التشكيل – صدام الأهداف الغزيرة بين أوروجواي وبيرو.. سواريز وكافاني يتحديان جيريرو

يدخل منتخب أوروجواي مباراته أمام بيرو في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، بالقوى الضاربة.

أوسكار واشنطن تاباريز الذي يقود أوروجواي في المباراة رقم 200، دفع بالثنائي الهجومي: لويس سواريز، وإدينسون كافاني بشكل اعتيادي.

كما واصل تفضيل فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد في خط الوسط، على حساب لوكاس توريرا لاعب أرسنال.

في المقابل، يغيب جيفرسون فارفان عن تشكيلة ريكاردو جاريكا مدرب بيرو للإصابة، ويعوضه إديسون فلوريس.

ويبرز في الهجوم القائد باولو جيريرو الهداف التاريخي لـ بيرو.

الفائز يواجه تشيلي في الدور نصف النهائي، بعد أن تغلبت الأخيرة على كولومبيا بركلات الجزاء الترجيحية في الليلة الماضية.

تشكيل أوروجواي:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

الدفاع: جيوفاني جونزاليس – دييجو جودين – خوسيه ماريا خيمينيز – مارتين كاسيريس

الوسط: رودريجو بينتانكور – فيدي فالفيردي – جيورجيان دي أراسكيتا – نايتان نانديز

الهجوم: لويس سواريز – إدينسون سواريز

تشكيل بيرو:

حراسة المرمى: بيدرو جايسي

الدفاع: لويس أدفينكولا – كارلوس زامبرانو – لويس أبرام – ميجيل تراوكو

الوسط: ريناتو تابيا – يوشيمار يوتون – أندري كاريو – كريستيان كويفا – إديسون فلوريس

الهجوم: باولو جيريرو

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