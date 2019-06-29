جيلسون يفوز بجائزة رجل مباراة أنجولا وموريتانيا

فاز جيلسون دالا لاعب منتخب أنجولا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده أمام موريتانيا.

أنجولا وموريتانيا كانتا شاهدتين على أول تعادل سلبي دون أهداف في كأس الأمم الإفريقية 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة. (طالع التفاصيل)

وفاز دالا بجائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة.

دالا (22 عاما) خاض المباراة كاملة، بعد أن دخل بديلا بين شوطي المباراة الأولى أمام تونس.

المهاجم الذي لعب معارا من سبورتنج لشبونة لـ رايو آفي في 2018\2019، يمتلك 14 مباراة دولية، سجل فيها 7 أهداف، وصنع 2 آخرين.

وصرّح جيلسون: "أضعنا الفوز اليوم أمام موريتانيا، كنا قادرين على الخروج بـ3 نقاط".

وأضاف: "نريد عبور عقبة مالي وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

وواصل: "ليس لدينا أي خيارات أخرى في الجولة الأخيرة حتى نتجنب الخروج المبكر".

وأتم: "نمتلك ما يؤهلنا للفوز على مالي رغم قوة عناصرها".

أنجولا تمتلك نقطتين من تعادلين، وتنتظرها مواجهة نارية أمام مالي صاحبة الـ4 نقاط في الجولة الأخيرة.

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