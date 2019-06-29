التشكيل – الهداف آيو يقود هجوم غانا.. وتشوبو موتينج يغيب عن الكاميرون

السبت، 29 يونيو 2019 - 17:41

كتب : عاطف شادي

غانا - بنين - مصر 2019

يتواجد أندري آيو قائد منتخب غانا في التشكيلة الأساسية لبلاده التي تواجه الكاميرون.

غانا تصطدم بالكاميرون في قمة المجموعة السادسة ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وعلى الرغم من الشكوك التي أحاطت بمشاركته، يتواجد آيو الهداف التاريخي لغانا بالبطولة في التشكيلة الأساسية.

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ويبدأ جوناثان مينساه في قلب الدفاع بدلا من جون بوي الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة الأولى أمام بنين.

كما يظهر بابا رحمن على الجهة اليسرى بدلا من لومور أجبينينو، وكوادو أسامواه بدلا من توماس أجيبونج.

في المقابل، يغيب إيريك ماكسيم تشوبو موتينج قائد منتخب الكاميرون عن التشكيلة الأساسية، بعد أن بدأ المباراة الأولى.

غانا تمتلك نقطة واحدة من تعادلها 2-2 أمام بنين، بينما تمتلك الكاميرون 3 نقاط من الفوز 2-0 على غينيا بيساو.

تشكيل غانا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: أندي يادوم – جوناثان مينساه – قاسم نوهو – بابا رحمن

الوسط: توماس بارتي – مبارك واكاسو – كريستيان أتسو – كوادو أسامواه

الهجوم: أندري آيو – جوردان آيو

تشكيل الكاميرون:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: كولينز فاي – جان أرمل كانا بيك – مايكل نجادجو نجادجوي – جايتان بونج

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا – جورج ماندجيك – كريستيان باسوجوج – أمبرواز أويونجو

الهجوم: كلينتون إنجي – كارل توكو إيكامبي

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