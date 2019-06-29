السنغالي ندياي يدير مباراة مصر وأوغندا

ستكون مباراة مصر وأوغندا يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019 هي الأولى في البطولة القارية للحكم السنغالي ماجيتي ندياي.

الحكم البالغ عمره 32 عاما أدار مباراة مصر والنيجر في تصفيات كأس إفريقيا 2019 والتي حسمها الفراعنة في ملعب برج العرب بنتيجة 6-صفر.

وفاز معه المصري على اتحاد الجزائر في الكونفدرالية 2018، وفي الموسم المنصرم من البطولة ذاتها أدار ندياي مباراة نصر حسين داي الجزائري والزمالك والتي انتهت بدون أهداف.

بينما في دوري أبطال إفريقيا 2018-2019، كان ندياي حكما لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي والتي انتهت بهدف لمثله.

وأدار أيضا مباراتين للأهلي، فاز ممثل مصر في الأولى بنتيجة 5-صفر على سيمبا التنزاني، وخسر الثانية بنفس النتيجة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويكفي منتخب مصر التعادل ليتصدر مجموعته. وضمن الفراعنة تأهلهم للدور ثمن النهائي بعد انتصارين على زيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

اقرأ أيضا

تعرف على موعد فتح أبواب استاد القاهرة في مواجهة أوغندا

أجيري: ناجي بريء من إصابة جنش.. وأزمة وردة لن تؤثر على دعم الجماهير

المحمدي: لن نقبل خسارة لقب إفريقيا

ديسابر متحديا: لست قلقا من مصر.. أوغندا ستلعب للصدارة

اختبر معلوماتك - رتب هؤلاء اللاعبين حسب أنديتهم

خبر في الجول - مصر للمقاصة يطلب ضم لاعب الزمالك