مؤتمر أجيري: ناجي بريء من إصابة جنش.. وأزمة وردة لن تؤثر على دعم الجماهير

قال خافيير أجيري مدرب منتخب مصر إن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بريء من الادعاءات التي أشارت إلى تسببه في إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى المنتخب وخروجه من المعسكر.

وصرح أجيري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أوغندا قائلا: "دخلنا المرحلة الثالثة والصعبة وبدأنا في مرحلة غاية في القوة بكأس أمم إفريقيا، الفريق لم يقدم أفضل ما لديه حتى الآن في مباراتي زيمبابوي والكونغو".

وأضاف "لكننا حققنا شيئا هاما وهو حصد 6 نقاط بعلامة كاملة والعبور إلى الدور التالي بشكل رسمي، وعدم استقبال أي أهداف خلال مباراتين وهو أمر جيد للغاية".

منتخب مصر فاز بنتيجة 1-0 ضد زيمبابوي، و2-0 ضد الكونغو الديموقراطية في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب ضمن منافسات دور المجموعات للمجموعة الأولى.













































































































































وتطرق المدرب المكسيكي للحديث عن إصابة جنش قائلا: "أشعر بحزن كبير لما حدث لمحمود جنش، حارس المرمى وإصابته، تلك الإصابة ستكون حافزا للاعبين من أجل تحقيق الفوز وإهدائه لحارس المرمى المتميز فنيا وخلقيا، وأتمنى له العودة من الإصابة".

ثم دافع عن مدرب حراسه قائلا: "أبريء تماما أحمد ناجي مدرب الحراس من إصابة جنش، ومن قبله عامر عامر حارس الإنتاج الحربي، إنه حادث عارض يحدث في أي مكان، لا علاقة له بالحمل التدريبي، وأتمنى الشفاء العاجل لجنش والعودة بشكل أفضل في المستقبل".

جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس ما تسبب في خروجه تماما من معسكر المنتخب، واستدعاء محمد أبو جبل للمعسكر للتدرب فقط إذ أنه لا يحق له المشاركة.

وتحدث مدرب الفراعنة عن مخاوفه من الإيقاف وإمكانية إجراء تبديلات على التشكيل ضد أوغندا قائلا: "أخشى من البطاقة الصفراء الثالثة والتي تجبرنا على إجراء تعديلات في التشكيل الأساسي أمام أوغندا، الفريق لديه 3 لاعبين لديهم إنذارات ومهددون بالغياب عن دور الـ16، التغيير سيكون في مركز أو مركزين بحد أقصى".

وعن منافسه في دور الـ16 قال: "لا أهتم كثيرا بمن سيكون منافسنا في دور الـ16، لا أهتم سوى بمواجهة أوغندا وتحقيق الفوز الثالثة وحصد العلامة الكاملة، ثم بعد ذلك سأبدأ في متابعة من سيكون المنافس في الدور التالي وأبدأ في دراسته".

وتابع "أوغندا منتخب قوي ومنظم للغاية ويلعب بروح قتالية عالية على مدار الـ90 دقيقة، وأعتقد أنها ستكون مواجهة قوية وعنيفة".

وأردف "سنكون أكثر حرصا في التعامل مع الكرات الثابتة بشكل خاص، خاصة وأن منتخب أوغندا يلعب بصورة رائعة على المرتدات وينفذها بشكل ممتاز، البطولة قوية للغاية وبالنسبة لي هي خبرات رائعة".

ورد على سؤال بخصوص اللعب الدفاعي وقلة تسجيل المنتخب للأهداف قائلا: "منتخب مصر سجل 9 أهداف في 10 مباريات، وآخر مباراتين لم يسجل الفريق كثيرا من الأهداف وهذا لا يعني تغييرا في الخطة، أو اللعب بشكل دفاعي أكثر من الهجومي".

واستطرد "هناك مجموعة من اللاعبين تتحرك في الدفاع أكثر من التحرك للأمام والضغط الهجومي، والفريق مستمر بنفس التشكيل والطريقة في مواجهة أوغندا".

وأكمل "أغلب فرق البطولة لم تسجل الكثير من الأهداف باستثناء مالي الذي سجل 5 أهداف حتى الآن".

مدرب المنتخب تطرق للحديث عن عودة وردة إلى صفوف المنتخب قائلا: "لن تؤثر أزمة وردة على دعم الجماهير للمنتخب في المواجهات المقبلة، ولا أخشى تعرض اللاعب للهجوم من جانب الجماهير في مواجهة أوغندا".

وواصل "أراهن على وعي الجماهير المصرية ودعمها لفريقها وتجاوز أي شيء، والكل لديه رغبة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير بالنقطة التاسعة على التوالي".

واستطرد "أزمة عمرو وردة وإصابة جنش لن تؤثر على الفريق ومسيرته الحالية، ولا تؤثر على الهدف الأساسي وحصد النقاط الثلاث والوصول إلى الفوز الثالث على التوالي في المجموعة الأولى".

اتحاد الكرة أعلن يوم الأربعاء استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

وقال عمرو وردة لـFilGoal.com إن: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

قبل أن ينشر اللاعب فيديو يعتذر فيه عن تصرفاته عبر حسابه على "فيسبوك" فجر يوم الخميس (شاهد الفيديو).

وقرر اتحاد الكرة العودة في قراره وتخفيض العقوبة يوم الجمعة إلى الإيقاف حتى نهاية دور المجموعات فقط، ليعود اللاعب للتدرب مع زملائه.

وتحدث عن تصاعد مستوى المنتخب قائلا: "كرة القدم لعبة غريبة للغاية، بمعنى أنك كفريق من الممكن أن تلعب جيدا وتسجل هدفا واحدا مثلما حدث في لقاء زيمبابوي في الافتتاح، أو تلعب بمستوى أقل وتسجل هدفين في شباك الكونغو".

وأتم "لست راضيا بنسبة كبيرة على الأداء في المواجهتين، لكن ما يمكنني تأكيده أن المستوى في تصاعد والفريق مستمر في التقدم وسيقدم شكلا أفضل في مواجهة أوغندا".

منتخب مصر يواجه نظيره أوغندا في آخر جولات دور المجموعات يوم الأحد في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة.

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