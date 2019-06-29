المحمدي: مواجهة أوغندا ستكون صعبة.. ولن نقبل خسارة لقب إفريقيا

قال أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني الأول، إن فوز الفريق بمباراتي زيمبابوي والكونغو رفع الروح المعنوية للاعبين داخل المعسكر أثناء بطولة كأس الأمم، وجعل لديهم حافزا أكبر لتحقيق الفوز في اللقاء الثالث والوصول إلى النقطة التاسعة.

وأضاف المحمدي خلال المؤتمر الصحفي "مباراة أوغندا ستكون غاية في الصعوبة وأدرك ذلك بعد متابعة مبارياتها فهي تلعب بطريقة قوية، ولكن في النهاية، المنتخب المصري لديه رغبة في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والتأهل للدور الثاني برصيد كامل من النقاط".

المحمدي تابع "في الفترة الأخيرة يلعب الفريق على الهجوم ويتقدم المدافعون في الكرات الثابتة، وهو ما ساعدنا على التسجيل وهز شباك زيمبابوي، وفي آخر 7 مباريات مع المنتخب سجلت 3 أهداف، سأعمل جاهدا خلال المرحلة المقبلة على التسجيل أكثر وهز شباك الخصوم".