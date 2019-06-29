المحمدي: مواجهة أوغندا ستكون صعبة.. ولن نقبل خسارة لقب إفريقيا
السبت، 29 يونيو 2019 - 11:41
كتب : عاطف شادي
قال أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني الأول، إن فوز الفريق بمباراتي زيمبابوي والكونغو رفع الروح المعنوية للاعبين داخل المعسكر أثناء بطولة كأس الأمم، وجعل لديهم حافزا أكبر لتحقيق الفوز في اللقاء الثالث والوصول إلى النقطة التاسعة.
أحمد المحمدي
النادي : أستون فيلا
وأضاف المحمدي خلال المؤتمر الصحفي "مباراة أوغندا ستكون غاية في الصعوبة وأدرك ذلك بعد متابعة مبارياتها فهي تلعب بطريقة قوية، ولكن في النهاية، المنتخب المصري لديه رغبة في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والتأهل للدور الثاني برصيد كامل من النقاط".
المحمدي تابع "في الفترة الأخيرة يلعب الفريق على الهجوم ويتقدم المدافعون في الكرات الثابتة، وهو ما ساعدنا على التسجيل وهز شباك زيمبابوي، وفي آخر 7 مباريات مع المنتخب سجلت 3 أهداف، سأعمل جاهدا خلال المرحلة المقبلة على التسجيل أكثر وهز شباك الخصوم".
وتعهد المحمدي مرة أخرى أن تكون بطولة كأس أمم إفريقيا من نصيب المنتخب المصري قائلا: "لأنها على أرض مصر ولا أقبل خسارة اللقب. الكل يعمل أقصى ما لديه لتحقيق البطولة والجمهور يدرك ذلك وسيساند اللاعبين في المرحلة المقبلة".
وعن إصابة جنش أتم المحمدي "إنه أمر حزين للغاية أن تفقد لاعبا من العائلة في المعسكر لإصابة قوية ولكني أثق في قدرته على العودة أكثر قوة في المرحلة المقبلة".
أوغندا تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بانتصرها على الكونغو الديمقراطية وتعادلها مع زيمبابوي، أما مصر فتتصدر المجموعة الأولى بعدما فازت أمام كلا من زيمبابوي والكونغو.
ولقاء الغد سيحدد متصدر المجموعة بعدما ضمن الفراعنة التأهل بشكل رسمي.
المواجهات بين طيور الكركي والفراعنة حملت إثارة كبيرة خلال الآونة الماضية، فخلال تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا انتصر الأوغندوين بهدف نظيف على أرضهم قبل أن يحقق المصريون الفوز في برج العرب بصعوبة بفضل هدف محمد صلاح في الدقيقة السادسة.
قبلها كانت أوغندا بوابة مصر لتحقيق الانتصار الأول في كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون والتي وصل فيها أبناء بلاد النيل إلى النهائي قبل الخسارة أمام الكاميرون.
إن كنت مكان المدرب خافيير أجيري، هل ستلعب بنفس التشكيل السابق أم ستجري بعض التعديلات، اختر تشكيل مصر أمام أوغندا:
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