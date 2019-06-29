ديسابر يرفع راية التحدي: لست قلقا من مصر.. سنخوض اللقاء من أجل الفوز والصدارة

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن المباراة أمام مصر ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، مؤكدا أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبي أوغندا والتأكيد على المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاق البطولة.

وأضاف ديسابر خلال المؤتمر الصحفي "رغم صعوبة المباراة إلا أن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط واعتلاء صدارة المجموعة الأولى".

وأشار إلى "مصر أفضل بكثير من زيمبابوي والكونغو ومن الطبيعي أن تفوز في المباراتين الماضيتين، خاصة وأنها تأهلت إلى كأس العالم الأخيرة بروسيا، أوغندا في المقابل، تمتاز بالروح العالية والحماس".

وتابع "الجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصري في اللقاء ولكن ذلك لا يمنع أن منتخب أوغندا سيبذل قصارى جهده للفوز وتسجيل مفاجأة كبيرة".

وأكمل مدرب الإسماعيلي الأسبق "الأخطاء ممنوعة في مباراة الغد ويجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا ركز ولم يرتكب الأخطاء في مواجهة الفريق المصري".

وأردف "لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين مباراتي زيمبابوي والكونغو ومباراة الغد، ومباراة مصر أمام الكونغو كانت بمثابة كتاب مفتوح وكل شيء وضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

ديسابر أشار إلى "المباراة الأولى لفريقي أمام الكونغو كانت مختلفة تماما عن اللقاء الثاني أمام زيمبابوي، سنقدم أفضل أداء لدينا أمام المنتخب المصري، والفريق يتحسن منذ سنوات ويتطور بشدة، نعلم جيدا أن مصر فريق قوي وأفضل من أوغندا ولكن من الممكن الفوز عليه وتحقيق المفاجأة أمام الجماهير الكبيرة".

وعن أسلوب لعب طيور الكركي الواجب اتباعه "يجب على الفريق أن يستحوذ على الكرة في اللقاء بنسبة 45 إلى 50%، الفوز على مصر يجعل تأهل أوغندا أمرا حتميا على قمة المجموعة وهو ما نسعى إليه".

وأتم "مصر ربحت مباراتين وتمتلك دعما جماهيريا كبيرا وهو أمر جيد، ولكن لا نخشى الحضور الجماهيري لأنه يرغب في الاستمتاع بالأجواء داخل الملعب، وغير قلق تماما من مواجهة الفراعنة".

أما الحسن واسو لاعب منتخب أوغندا فقال: "فريقي سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على مصر وتقديم مباراة رائعة، لن نركز مع لاعب واحد فقط مثل محمد صلاح، بل سنركز على الفريق المصري ككل لتنفيذ التكتيك المناسب للمباراة والفوز بالثلاث نقاط والتأهل على رأس المجموعة الأولى".

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي "عندما تنظر إلى مصر فمن الممكن أن يكون لديهم أخطاء في المباراتين الماضيتين، تابعنا ذلك جيدا وعلينا أن نركز لتنفيذ ما نريد وننتظر حتى الغد لنرى من سيحصل على الثلاث نقاط، وسنعمل جيدا على استغلال أخطاء الفريق المصري في هذه المواجهة".

وشدد حسن واسو على "عندما تبدأ في البطولة عليك أن تجمع أكثر عدد من النقاط، فيجب أن نركز على مباراة تلو الأخرى للحصول على أكثر عدد من النقاط، وجمعنا حتى الآن 4 نقاط من فوز وتعادل ولدينا فرصة لجمع المزيد من النقاط والوصول للنقطة السابعة وسنعمل على ذلك جيدا".

اللاعب اختتم "حرارة الجو ليست صعبة بالنسبة لنا تعرضنا للكثير من المواقف المشابهة، فيجب على اللاعب أن يكون جاهزا لأي ظروف للعب المباراة فلذلك نحن جاهزون للقاء والحرارة ليست مشكلة بالنسبة لنا وسنعمل على تجاوز كل الظروف والعبور على رأس المجموعة".

أوغندا تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بانتصرها على الكونغو الديمقراطية وتعادلها مع زيمبابوي، أما مصر فتتصدر المجموعة الأولى بعدما فازت أمام كلا من زيمبابوي والكونغو.

ولقاء الغد سيحدد متصدر المجموعة بعدما ضمن الفراعنة التأهل بشكل رسمي.

المواجهات بين طيور الكركي والفراعنة حملت إثارة كبيرة خلال الآونة الماضي، فخلال تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا انتصر الأوغندوين بهدف نظيف على أرضهم قبل أن يحقق المصريون الفوز في برج العرب بصعوبة بفضل هدف محمد صلاح في الدقيقة السادسة.

قبلها كانت أوغندا بوابة مصر لتحقيق الانتصار الأول في كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون والتي وصل فيها أبناء بلاد النيل إلى النهائي قبل الخسارة أمام الكاميرون.

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