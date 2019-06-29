خاص خبر في الجول - مصر للمقاصة يطلب رفعت من الزمالك

السبت، 29 يونيو 2019 - 14:06

كتب : أحمد شوقي

أحمد رفعت - محمد الشناوي - الأهلي - إنبي

علم FilGoal.com أن فريق مصر للمقاصة طلب رسميا استعارة اللاعب أحمد رفعت (26 عاما) من نادي الزمالك.

ويرحب رفعت بالعرض خاصة مع صعوبة ظهوره في التشكيلة الأساسية لبطل الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب رفعت في إنبي معارا من الزمالك منذ يناير الماضي وشارك في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل هدفين وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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ورفعت كان ناشئا في إنبي وتألق مع منتخب مصر وتوج بكأس إفريقيا للشباب في 2013 ليصعد للمشاركة مع الفريق الأول للنادي البترولي.

وفي 2016 حصل الزمالك على خدمات رفعت من إنبي وشارك اللاعب في 26 مباراة بالقميص الأبيض وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد رفعت مع الزمالك إلى 2021.

ويأمل مصر للمقاصة دعم صفوفه بلاعبين موهوبين استعدادا للموسم المقبل الذي يخوضه تحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسام "ميدو".

أحمد رفعت مصر للمقاصة الزمالك

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