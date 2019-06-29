بالفيديو – تقرير: القبض على شنايدر بعد رقصه مخمورا فوق سيارة وإتلافها

السبت، 29 يونيو 2019 - 15:56

كتب : FilGoal

فيسلي شنايدر

ألقت السلطات في مدينة أوترخت الهولندية القبض على ويسلي شنايدر لاعب الغرافة القطري الحالي ونجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، بعدما أتلف سيارة خلال رقصه فوقها مخمورا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن اللاعب رقص وهو مخمور فوق سقف سيارة ما تسبب في تلفيات بقيمة 5.4 آلاف جنيها إسترليني.

وأفرجت السلطات الهولندية عن شنايدر بعد دفعه مبلغا بقيمة 5382 جنيه إسترليني بعد اتفاقه مع صاحب السيارة التالفة.

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وظهر مقطع فيديو للاعب الدولي الهولندي السابق ووصيف بطل كأس العالم 2010 وهو يحاول الرقص فوق سطح السيارة.

صاحب الـ35 عاما تم القبض عليه وهو فوق سقف السيارة ويركلها بقدمه وهو يرتدي قميصا أبيضا.

ورفضت السلطات في هولندا حسب التقرير التأكيد عما إذا كان اللاعب قد تم سجنه أم لا، لكنهم أكدوا فقط عملية القبض عليه لتدمير السيارة.

وانضم شنايدر إلى الغرافة قادما من نيس في يناير 2018 بعد أن لعب لخمسة أشهر مع النادي الفرنسي.

وشارك صاحب الـ35 عاما في دوري النجوم القطري في 11 مباراة خلال موسم 2018-2019 سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

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