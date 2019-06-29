مدرب تنزانيا: سنتمسك بالأمل الأخير أمام الجزائر

قال إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا إن المنتخب الجزائري منتخب قوى وستكون مواجهتهم معه يوم الإثنين المقبل في غاية الصعوبة.

واسكمل حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام في استاد السلام "سنسعى بكل تأكيد للحصول على الثلاث نقاط والحفاظ على فرصنا فى التأهل لدور الستة عشر".

وأشار أمونيكي "اللاعبون لعبوا مباراتى السنغال وكينيا بكل قوة وغاب عنا التوفيق في العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الانتصار خاصة في مباراة كينيا الماضية والتي خسرناها بثلاثة أهداف مقابل هدفين".

وأضاف المدير الفني لتنزانيا "حاولت خلال الأيام الماضية الحديث مع اللاعبين من أجل إخراجهم من الناحية النفسية السيئة التي مروا بها عقب الهزيمة من كينيا".

وتابع "لا بديل عن الفوز في مباراة الجزائر. الفريق التنزاني فريق شاب ومشاركته في هذه البطولة يعد شيئا طيبا لأننا إذا لم نكن هنا كان بإمكاننا المكوث في تنزانيا لكننا سنسعى من هنا في كيفية تطوير أدائنا للأفضل".

وفي ذات السياق قال سايمون موسافا لاعب منتخب تنزانيا: "مباراة الجزائر صعبة للغاية نظرا لقوة المنتخب الجزائري الذى يضم بين صفوفه لاعبين متميزين يلعبون فى أكبر الأندية الأوروبية".

وأشار "هذه المباراة بالنسبة لنا هي الأخيرة في المجموعة وهي الفرصة الوحيدة من أجل التأهل للدور الثاني وهو ما نشعر به جميعا كلاعبين".

واختتم موسافا "كان هناك العديد من الجلسات النفسية عقب الخسارة من كينيا من أجل تحفيز اللاعبين بشكل جيد يجعلنا قادرين على تخطي آثار الهزيمة".

ويلتقي المنتخب التنزاني نظيره الجزائري في آخر جولات المجموعة الثالثة والتي ستقام على استاد السلام بعد غد الإثنين.

اقرأ أيضا

تعرف على موعد فتح أبواب استاد القاهرة في مواجهة أوغندا

أجيري: ناجي بريء من إصابة جنش.. وأزمة وردة لن تؤثر على دعم الجماهير

المحمدي: لن نقبل خسارة لقب إفريقيا

ديسابر متحديا: لست قلقا من مصر.. أوغندا ستلعب للصدارة

اختبر معلوماتك - رتب هؤلاء اللاعبين حسب أنديتهم

خبر في الجول - مصر للمقاصة يطلب ضم لاعب الزمالك