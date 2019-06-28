سيف زاهر يشرح تفاصيل ما حدث في واقعة عمرو وردة.. وكيف توصل اتحاد الكرة للعفو عنه

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 23:37

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - تنزانيا

شرح سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما حدث في واقعة عقاب عمرو وردة لاعب منتخب مصر وإعلان استبعاده من القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 قبل تقليص العقوبة لإيقافه حتى نهاية الدور الأول فقط.

عمرو وردة

النادي : أتروميتوس

مصر

وقال سيف زاهر لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "قبل لقاء الكونغو الديمقراطية تعين على هاني أبو ريدة اتخاذ قرارا عاجلا لذا حدث إيقاف عمرو وردة".

وأضاف "بعد الفوز في المباراة وهدوء الأجواء حدث اجتماع مساء أمس بين الجهاز الفني واللاعبين وإدارة اتحاد الكرة".

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وأكمل "اللاعبون كان لهم دورا كبيرا فيما حدث وفي دعمهم لزميلهم وردة".

وأتم "بعد ذلك رأى أبو ريدة الموضوع بهدوء وبرؤية مختلفة وعقب شرح اللاعب تفاصيل ما حدث واعتذاره صدر قرار إيقافه حتى نهاية الدور الأول، أما أول قرار صدر قبل لقاء الكونغو الديمقراطية كان تربويا".

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