خاص فيديو في الجول – أحدهم مازال يلعب.. أين هم الآن؟ جيل مصر الفائز بأمم إفريقيا 98

السبت، 29 يونيو 2019 - 00:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر 98

ظل منتخب مصر يبحث عن لقب كأس أمم إفريقيا بعد عام 1986 كثيرا ولكنه عانى كثيرا حتى وصل للمجد هناك في بوركينا فاسو في عام 1998.

تحت قيادة جنرال الكرة المصرية محمود الجوهري قدم منتخب مصر بطولة رائعة توجها بلقبه الرابع عبر التاريخ.

والآن يظل السؤال أين هو ذلك الجيل وأين ذهب؟ أحد أعضاء ذلك الجيل مازال يلعب حتى الآن.

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