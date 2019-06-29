خلال مسيرة أي لاعب يتدرب تحت قيادة الكثير من المدربين فمن هو أفضل مدير فني عمل معه؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

بين محمود الجوهري وحسن شحاتة انحصرت اختيارات أغلب اللاعبين لكن لمن كانت الغلبة؟ لنشاهد ونرى.

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