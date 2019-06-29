خاص فيديو في الجول – نجوم منتخب مصر يختارون أفضل مدرب عملوا معه

السبت، 29 يونيو 2019 - 00:20

كتب : FilGoal

أحمد حسن

خلال مسيرة أي لاعب يتدرب تحت قيادة الكثير من المدربين فمن هو أفضل مدير فني عمل معه؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

بين محمود الجوهري وحسن شحاتة انحصرت اختيارات أغلب اللاعبين لكن لمن كانت الغلبة؟ لنشاهد ونرى.

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