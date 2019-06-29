اليوم الإفريقي - فرصة أخيرة لمنتخبين.. وقمة مرتقبة

السبت، 29 يونيو 2019 - 00:07

كتب : FilGoal

غانا - بنين - مصر 2019

يوم السبت، يسدل الستار على الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019. جولة، بمثابة أمل أخير لمنتخبين يتشبثان بالاستمرار لأطول فترة ممكنة في مصر.

موريتانيا وغينيا بيساو.

تبدأ المباريات بمواجهة أنجولا وموريتانيا في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة في ملعب السويس، مباراة التعثر فيها يعني بنسبة كبيرة تبخر أحلام التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

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أنجولا اقتنصت نقطة بالتعادل مع تونس، وأمام موريتانيا، فرصتها قائمة لفوز يجعلها تزاحم مالي في صدارة المجموعة.

بينما فريق المرابطين، فبعد السقوط أمام مالي بنتيجة 4-1، لابد من نتيجة إيجابية على الأقل أمام أنجولا ليبقي على أمل العبور للدور التالي.

الأمر نفسه ينطبق على مواجهة غينيا بيساو وبنين التي تنطلق في العاشرة مساء على ملعب الإسماعيلية.

بنين ظفرت بنقطة بتعادل أمام غانا، بينما خسرت غينيا بيساو أمام الكاميرون بنتيجة 2-صفر.

المنتخبان يسعيان لفوز يقربهما من الدور ثمن النهائي نظرا لصعوبة آخر جولة من مباريات المجموعة. جولة، ستلعب فيها غينيا بيساو أمام غانا وتواجه بنين فريق الكاميرون.

أما القمة المرتقبة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى وحسابات التأهل، فهي مواجهة الكاميرون وغانا في ملعب الإسماعيلية الساعة 7 مساء. ثاني وثالث أكثر منتخبين نالا اللقب عبر التاريخ.

وهي مباراة بطابع ثأري، نظرا لأن الكاميرون أطاحت بغانا من نصف نهائي البطولة الماضية لتعبر إلى النهائي ثم تهزم مصر وتحرز اللقب.

غانا في أمس الحاجة إلى الفوز بعد تعثرها بتعادل أمام بنين، بينما الكاميرون تسعى لتأمين صدارة المجموعة بفوز ثان على التوالي.

يوم إفريقي مرتقب.

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