بالفيديو.. تشيلي تنجو من الـVAR وتهزم كولومبيا من أجل ما لم يحدث سوى مرة واحدة في التاريخ

ألغت تقنية الفيديو هدفين لمنتخب تشيلي وبدا أن لا روخا لا يعيشون أفضل أيامهم ولكن ركلات الترجيح ابتسمت لرفاق أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.

منتخب تشيلي يتغلب على كولومبيا بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا بدون أهداف ويطيرون لنصف نهائي كوبا أمريكا بعد المباراة التي أقيمت في ملعب أرينا كورينثيانز.

واستمرت عقدة منتخب تشيلي بالنسبة لكولومبيا إذ أن آخر فوز للأخيرة يعود إلى عام 2012 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

أما آخر فوز في كوبا أمريكا لكولومبيا يعود إلى عام 2001 وخلال 18 عاما لم يستطيعوا تحقيق أي انتصار على تشيلي.

فيما تعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي ينجح فيها منتخب تشيلي في إقصاء كولومبيا من كوبا أمريكا بعد نسخة المئوية في عام 2016 في نصف النهائي.

ويطمح منتخب تشيلي لتكرار ما حدث مرة واحدة في تاريخ البطولة بأن يكون ثاني فريق يفوز بها ثلاث مرات متتالية بعد الأرجنتين التي فازت باللقب أعوام 1945 و1946 و1947.

أما حال الفصل بين بطولة كوبا أمريكا بمسماها الحالي والمسمى القديم لها كأس أمريكا الجنوبية فسيرغب منتخب تشيلي أن يصبح أول فريق يظفر باللقب ثلاث مرات متتالية بعد عامي 2015 و2016.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لصالح منتخب تشيلي الأول كان في الدقيقة 17 والذي سجله تشارليز أرانجويز.

ولكن بعد احتفال كل اللاعبين أوقف الحكم اللقاء وعقب العودة لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل قبل تمرير الكرة.

أما الهدف الثاني الذي تم إلغائه فكان في الدقيقة 71 وسجله أرتورو فيدال بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ومرة أخرى عقب احتفال لاعبو تشيلي بالهدف عاد الحكم لمشاهدة الإعادة وألغاه بداعي وجود لمسة يد على جويليرمو ماريبان قبل تسديد فيدال للكرة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ونجح كل منهما في تسديد ركلته بنجاح إلى أن جاءت الركلة الخامسة لكولومبيا.

أهدر ويليام تيسيلو الركلة الخامسة ليأتي أليكسيس سانشيز ويسجل ركلته بنجاح ويطير بمنتخب تشيلي إلى نصف النهائي.

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