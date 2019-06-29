افتراس الفيلة من أجل الشعب.. كيف تفاعلت صحف المغرب مع الانتصار على كوت ديفوار

في ليلة افترس للأفيال ضمن منتخب المغرب التأهل رسميا لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 عقب انتصاره الثمين على كوت ديفوار بهدف دون رد يوم الجمعة في ملعب السلام في الجولة الثانية من البطولة لحساب المجموعة الرابعة.

فكيف تفاعلت صحف المغرب مع الفوز المثير؟

موقع "هيس سبورت" عنوانه جاء كالتالي "الأسود تقهر "فيلة الكوت ديفوار" وتحسم تأهلها إلى الدور الثاني للكان".

أما موقع "المغرب اليوم" فجاء عنوانه كالتالي "المنتخب المغربي يضمن التأهل للدور الثاني من نهائيات أمم أفريقيا".

فيما عنونت صحيفة "المنتخب" عقب المباراة "الأسود تفترس الفيلة وتعبر إلى ثمن النهاية".

أما موقع "اليوم 24" فقال في عنوانه: "الأسود ينتصرون على فيلة الكوت ديفوار ويخطفون بطاقة العبور لدور الثمن".

بينما جاء عنوان موقع "أخبارنا" كالتالي " المنتخب المغربي يٌطيح بالكوت ديفوار ويتأهل الى ثمن نهائي كأس إفريقيا".

وقال إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب عقب المباراة في تصريحاته التي نقلها موقع "هيس سبورت" إنه يطمح لإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

وأضاف "لم نكن في قمة جاهزيتنا في المباراة الأولى ولكننا تداركنا كل شيء في المباراة الثانية التي كانت تكتيكية بامتياز".

وفي تصريحات المدرب الفرنسي التي نقلها موقع "المغرب اليوم" قال: "هدفنا واضح وهو الذهاب إلى نقطة أبعد من تلك التي حققناها في كأس إفريقيا 2017 ، حيث أصبحنا أفضل الآن من ناحية المستوى والتقنيات وكأس إفريقيا صعبة جدا في هذه النسخة".

وقال رومان سايس مدافع المغرب عقب المباراة في التصريحات التي نقلها موقع "هيس سبورت" إن اللقاء كان صعبا للغاية.

وأكمل "مجريات المباراة كانت صعبة للغاية بالنظر لحجم وقوة المنافس إلا أننا حققنا الأهم ولو بفوز صغير".

وفي ذات الموقع قال نبيل درار لاعب أسود الأطلس: "الفوز لم يأت صدفة بل بعمل وتحضير كبير طيلة الأيام الماضية وأن ذلك الفوز من أجل الشعب المغربي كافة".

وأضاف "لم نترك للاعبي كوت ديفوار مساحات وفزنا بكل الالتحامات الثنائية وهذه التفاصيل قادتنا للسيطرة على وسط الملعب والمباراة ككل".

أما فيصل فجر لاعب المنتخب المغربي قال في تصريحاته لـ"هيس سبورت" عقب المباراة: "أحيانا ننسى أننا نملك منتخب قوي قادر على تقديم عروض قوية".

وأكمل "الأهم هو بلوغ الدور الثاني ونريد الفوز على جنوب إفريقيا لضمان تصدر المجموعة".

فيما أبدى يونس بلهندة لاعب المنتخب المغربي في حديثه لموقع "المغرب اليوم" على قدرة أسود الأطلس على الذهاب بعيدا جدا في البطولة الإفريقية.

وطلب بلهندة من الإعلام المغربي والمشجعين ضرورة بث الروح الإيجابية في اللاعبين بشكل دائم لمواصلة العمل والذهاب بعيدا في البطولة.

أما صحيفة "المنتخب" فقد كشفت عن سبب استياء حكيم زياش عقب استبداله بأنه غير راض عن مستواه وكان يتطلع للظهور بشكل أفضل أمام كوت ديفوار.

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