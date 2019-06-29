النسور تعجز عن التحليق واعتذار في أبرز عناوين الصحف التونسية بعد التعادل مع مالي

لم يستطع منتخب تونس إيجاد طريقة للفوز في ثاني مبارياته في كأس أمم إفريقيا 2019 واكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع مالي بعدما حقق ذات النتيجة في الجولة الأولى أمام أنجولا.

خيبة الأمل سيطرت مرة أخرى على عناوين الصحف والمواقع التونسية بعد الجولة الأولى.

وعنونت إذاعة "موزاييك إف إم" قائلة: "كان 2019: نسور قرطاج يعجزون عن التحليق".

فيما قال موقع إذاعة "ديوان إف إم" عقب المباراة: "كأس أمم افريقيا: المنتخب التونسي يتعادل مع المنتخب المالي".

وجاء عنوان موقع "آخر خبر أونلاين" كالتالي "كأس أمم افريقيا: المنتخب التونسي يتعادل مع المنتخب المالي".

وعقب المباراة قال آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس إن أداء فريقه تحسن عن اللقاء الأول وأنه كان يستطيع تحقيق الفوز.

وقال جيريس في التصريحات التي نقلتها صحيفة "الشروق" عقب اللقاء مباشرة: "واجهنا اليوم منتخبا قويا يمتلك إمكانيات فنية عريضة بفضل مهارات شبانه ومع ذلك ورغم حرارة الطقس وقساوة الظروف المناخية إلا أن الحضور البدني والذهني كانا في الموعد إذ أن قبول هدف ضد مجرى اللعب وبالطريقة التي رأيناها وفي ذلك التوقيت لم يمنع المنتخب التونسي من إعادة تنظيم صفوفه والأخذ بزمام المبادرة والسيطرة على مجريات اللعب ليصل إلى تحقيق التعادل".

وتابع مدرب نسور قرطاج "يتعين علينا الاقرار بان عناصر عديدة تحسنت في الأداء الجماعي للمنتخب التونسي في لقاء اليوم ضد مالي منها الاندفاع البدني والانتشار الجيد وحسن التنظيم فوق الميدان وهذا لا يمنعنا من تطوير عديد الأشياء مستقبلا".

وفي تصريحات جيريس التي نقلتها إذاعة "موزاييك إف إم" قال: "راض عن الأداء وعناصر المنتخب شابة وتملك إمكانيات رائعة كما أن مالي لديه إمكانيات مميزة ستكتشفونها بعد البطولة".

فيما قال ياسين مرياح لاعب المنتخب التونسي في تصريحات نقلها موقع "آخر خبر أونلاين" عقب اللقاء: "تلقينا صفعة في اللقاء الأول ونجحنا في رد فعل اليوم رغم الفشل في تحقيق الانتصار".

وأضاف "سنذهب بعيدا في البطولة".

أما عن وجود انقسامات في صفوف المنتخب قال مرياح: "هذا أمر غريب والأمور على أفضل ما يرام في المنتخب".

بينما قدم معز حسن حارس مرمى نسور قرطاج اعتذاره عقب المباراة وقال في التصريحات التي نقلتها إذاعة "موزاييك إف إم" بعد ذلك: "أعتذر عن الخطأ الذي تسبب في استقبالنا لهدف ولكن الرياح هي السبب ولكن في النهاية تصديت لهدف محقق وجنبت المنتخب الهزيمة".

وأضاف "سنفوز على موريتانيا ونتأهل للدور التالي".

وقال وجدي كشريد لاعب المنتخب التونسي في تصريحاته التي نقلتها ذات الإذاعة: "علينا بمراجعة ما ينقصنا وسنفوز على موريتانيا للتأهل للدور التالي".

أما غيلان الشعلالي فقال في تصريحاته التي نقلتها "موزاييك" عقب المباراة: "سنضاعف تركيزنا ضد موريتانيا نعم لقاء أنجولا للنسيان ولكن ضد مالي قدمنا مردودا جيدا وسنقدم الأفضل في المباراة المقبلة".

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