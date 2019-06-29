هاني رمزي: نشعر بحزن شديد في المعسكر بسبب جنش.. سيخضع لعملية جراحية بـ ألمانيا

وصف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر حالة الجميع في معسكر المنتخب بـ"الحزن الشديد" بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش".

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب اليوم الجمعة قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس. (طالع التفاصيل)

وقال هاني رمزي: "نشعر بحزن شديد في المعسكر بسبب إصابة جنش".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "كنا نتمنى أن تكون الأخبار جيدة بخصوص إصابته، ولكن للأسف أصيب بقطع في وتر أكيليس".

وواصل "جنش متميز للغاية على المستوى الفني والأخلاقي وسنفتقده كثيرا جدا. نتمنى له العودة سريعا".

وكشف "طبيب المنتخب وضع قدم جنش في جبيرة بشكل مؤقت لحين ترتيب إجراءات سفر الحارس إلى ألمانيا. جنش سيخضع لعملية جراحية في ألمانيا".

ورفض هاني رمزي التعليق على قرار عودة عمرو وردة لمعسكر المنتخب من جديد، مشيرا إلى "أغلقنا هذا الملف ولا نرغب في الحديث مجددا عنه".

وأوضح "أزمة وردة أخذت مساحة كبيرة ولا نريد الحديث مجددا حول هذا الأمر. تركيزنا فقط على مبارياتنا المقبلة في ظل صعوبة البطولة مع تواجد منتخبات قوية للغاية وهدفنا هو تحقيق اللقب وهو الهدف الأكبر من أي لاعب".

وعن مواجهة أوغندا، أشار هاني رمزي "من الوارد تغيير طريقة اللعب والتشكيل أمام أوغندا".

وأكمل حديثه قائلا: "قد ندفع بلاعبين لم يشاركوا في مواجهتي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية. الكل جاهز للمشاركة في أي وقت".

وأتم "هدفنا الحالي هو تصدر المجموعة والمضي قدما لتحقيق اللقب الإفريقي".

منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، ويليه منتخب أوغندا بـ 4 نقاط ثم زيمبابوي بنقطة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بلا أي نقاط

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

انتصار أو تعادل منتخب مصر يضمن بشكل رسمي تصدر الفراعنة للمجموعة.

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