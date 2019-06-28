أمتع وأبدع الفريق المغربي ليضمن تأهله للدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا 2019 بفوز ثمين يوم الجمعة على كوت ديفوار بهدف سجله يوسف النصيري.

وسيطر المغاربة على مجريات المواجهة القوية واقتنصوا 3 نقاط لينفردوا بصدارة المجموعة الرابعة في البطولة القارية رافعين رصيدهم إلى 6 نقاط.

ويضمن المغرب تأهله إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة إن لم يفز فريق جنوب إفريقيا على ناميبيا في مباراة تنطلق بعد قليل.

وتوقف رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما لا رصيد لجنوب إفريقيا أو ناميبيا.

هدف ⚽️ هنا المغرب، هنا #أسود_الأطلس.. أمرابط يصنع ويوسف النصيري

يفتتح التسجيل!



🇨🇮 0 - 1 🇲🇦 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/CUIoG7pzfb — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019

ليث مختلف

دفع ايرفي رينار مدرب المغرب بيونس بلهندة وكريم الأحمدي منذ البداية مغيرا التشكيلة التي ظهرت بوجه شاحب أمام ناميبيا في الجولة الأولى حين أنقذ هدف عكسي الفريق العربي من السقوط في فخ التعادل.

وبدأت المباراة ملتهبة في ملعب السلام بهجوم سريع لكوت ديفوار وتمريرة عرضية عالية تابع على إثرها جوناثان كودجيا الكرة بضربة رأس كادت تمنح الأفيال تقدما مبكرا لولا تدخل في اللحظة الأخيرة من رومان سايس الذي أبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الأولى.

وكانت الكفتان متساويتين إلى حد كبير وحاول المغاربة لكن فرصة خطيرة ليوسف النصيري انتهت إلى ركلة مرمى بعدما مرت الكرة بجوار القائم الأيسر إثر تسديدته من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وانطلق الموهوب نور الدين أمرابط جهة اليسار لا تقدر الأفيال على إيقافه وتوغل للعمق وقام بتمريرة بينية رائعة مهد بها طريق النصيري نحو المرمى وسدد الأخير الكرة على يمين الحارس مسجلا الهدف الأول للأسود في الدقيقة 23.

وكاد الإيفواريون يعادلون النتيجة سريعا في الدقيقة 25 إثر كرة مرتدة من الحارس المتقدم ياسين بونو لكن تسديدة جان ميشيل سيري مرت بعدها الكرة إلى خارج الملعب.

واستمر تفوق رفاق مهدي بنعطية الذين استفادوا من اندفاع كوت ديفوار للأمام وشنوا هجوما مرتدا في الدقيقة 39 واستقبل النصيري تمريرة من جهة اليمين لكنه سدد الكرة في يد حارس الأفيال.

وتألق بونو بتصد رائع في الدقيقة 40 أبعد به كرة قوية سددها سيري دي من مسافة بعيدة.

معاناة الإيفواريين استمرت أمام عرين أسود لا يمكن اقتحامه وسيّر المغاربة المباراة لصالحهم في الشوط الثاني وبحثوا عن هدف ثان يؤمن لهم العبور للدور ثمن النهائي لكن افتقدوا للدقة كلما اقتربوا من منطقة جزاء كوت ديفوار.

وسنحت للمغرب أكثر من فرصة لإطلاق رصاصة رحمة تنهي أمل الإيفواريين في إدراك التعادل لكن تهاونا أمام الحارس سيلفان جوبوهو أحيا أمل رفاقه في النيل من شباك ياسين بونو.

وتحرك أمرابط أحيانا في الجهة اليمنى وانطلق متجاوزا الظهير الأيسر لكوت ديفوار ومرر الكرة عرضية عالية ليقابلها النصيري برأسه لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 73.

وتمسكت كوت ديفوار بالأمل حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لكن تسديدة للكرة من ركلة خلفية مزدوجة نفذها إسماعيل تراوري ذهبت بعدها الكرة في يد بونو.

وكاد نصير مزراوي يزين انتصار المغاربة لكن الكرة ارتطمت بالعارضة إثر تسديدته في الدقيقة 92.

وحافظت الأسود على تفوقها مقتنصة فوزا مستحقا على أفيال كوت ديفوار، واستمر تفوق رينارد على الأخيرة للمباراة الخامسة على التوالي مع كل الفرق التي قادها. فاز 4 مرات ولم يخسر.

ويلعب المغرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام جنوب إفريقيا يوم الاثنين وفي نفس التوقيت تواجه كوت ديفوار فريق ناميبيا.

























اقرأ أيضا

ورطة تونسية

بيان رسمي - اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب لم يدلوا بتصريحات.. نشرناها بطريق الخطأ

مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف لاعبي شمال إفريقيا وسوريا وفلسطين الموسم المقبل

صلاح والمحمدي يدافعان عن وردة "يتعرض لمؤامرة خبيثة"

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: رفض مقترح بإلغاء كأس مصر بسبب المنتخب الأولمبي

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة إيقاف وردة حتى نهاية الدور الأول فقط